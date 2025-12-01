Lo que necesitas saber: Toluca, Tigres, Cruz Azul y Rayados son los cuatro equipos que disputarán las semifinales de la Liguilla.

Quedan con vida cuatro de los que quedaron en los cinco primeros lugares de la tabla general. Y bueno, luego de unos cuartos de final que tuvieron dos finales de infarto, ya quedaron listas las semifinales de la Liguilla de la Liga MX con cuatro equipos que prometen partidazos: Toluca, Tigres, Cruz Azul y Rayados.

Alexis Vega / Fotografía @Toluca

Así llegaron Tigres y Toluca a semifinales

El líder de la competencia general, Toluca, no tuvo mayor problema para dejar fuera a Juárez. Mientras que en el juego de ida se tuvieron que aplicar un poquito, para una remontada de 2-1, en el juego de vuelta los diablos rojos sólo estuvieron a la expectativa de lo que hiciera el contrincante y eso dejó un poco emocionante 0-0… quedó 2-1 el global.

Los Diablos de Toluca // Foto:Toluca FC

Los Xolos de Gil Morita dieron un partidazo en el juego de ida contra Tigres: 3-0 dejaron el marcador. Parecía definitivo… sin embargo, en el juego de vuelta, el club regio sacó el “fuaaa” y arrolló a los dirigidos por El Loco Abreu: 5-0… 5-3 el marcador global, a favor de Tigres.

Foto: MexSport

América y Chivas fuera con finales de infarto

Ni con un 2-0 en contra, la afición del América daba por muerto a su equipo. Y casi se lograba una nueva y emocionante remontada… bueno, en el juego de vuelta las Águilas lograron empatar el global y, con eso y su mejor posición en la tabla, tenían para garantizar el boleto a semifinales.

Sin embargo, con gol al minuto 93’ de Germán Berterame, Rayados calló a todo el estadio Ciudad de los Deportes (y a toda una afición que ya festejaba entonando “Mi mayor anhelo): 2-1 marcador final del partido a favor del América… pero 3-2 el global, pasó Rayados.

La llave de los cuartos de final que más expectativas generó… pero que, en el juego de ida, nomás dejó a todos con hartas ganas de dormir. Luego de un marcador 0-0 en el primer encuentro, Cruz Azul y Chivas definieron todo el estadio Olímpico Universitario… y los del Rebaño Sagrado tuvieron todo para llegar a semifinales, sin embargo, el villano de la historia fue El Chicharito Hernández.

Siempre arriba en el marcador –primero 1-0, luego 2-1– los dirigidos por Milito tuvieron al minuto 80 la oportunidad de dejar en la lona a Cruz Azul, con un penal a favor tras una falta en el área sobre Sandoval. Para resarcir una mala temporada, para quedar como el héroe de la historia…quién sabe, pero Chicharito cobró en lugar de Luis Romo: el resultado, el balón en tribuna. Con el empate 2-2, Cruz Azul tenía para llegar a semifinales, pero enmarcó su pase con un golazo al 97’ de Carlos Rodríguez.

¿Cómo y cuándo se jugarán las semifinales de la Liguilla?

Todo lo anterior nos deja unas semifinales que se jugarán así: Toluca vs Rayados y Tigres vs Cruz Azul. Los partidos de ida quedaron así:

Monterrey vs Toluca: Miércoles 3 de diciembre a las 21:10 hrs.

Miércoles 3 de diciembre a las 21:10 hrs. Cruz Azul vs Tigres: Miércoles 3 de diciembre a las 19:00 hrs.

Para ver los juegos de vuelta que prometen ser unos partidos imperdibles, estas son las fechas y horarios:

Toluca vs Monterrey: Sábado 6 de diciembre a las 19:00 hrs.

Sábado 6 de diciembre a las 19:00 hrs. Tigres vs Cruz Azul: Sábado 6 de diciembre a las 21:10 hrs.