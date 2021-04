Serena Williams y Amazon firman un acuerdo para una serie documental sobre su vida

Vivimos en una época en la que los deportistas abren las puertas a las cámaras para que se pueda conocer más de ellos y de su día a día, así que quieren dejar de como deidades incansables para ser terrenales como cualquiera de nosotros y a esta nueva moda se está integrando Serena Williams.

Serena Williams es una de las deportistas más grandes en la historia de cualquier actividad, ya sea futbol o basquetbol, la leyenda de Serena es más grande que toda su vitrina de títulos, que es bastante grande por todo lo que ha ganado y es por eso que Amazon fue se fijó en ella para una nueva producción.

La casa productora Amazon Studios firmó un acuerdo con Serena Williams para filmar proyectos de televisión que serán emitidos exclusivamente por Amazon Prime Video. El primer proyecto será una serie documental acerca de la vida profesional y personal de la tenista.

“Estoy muy emocionada de asociarme con Amazon Studios, ellos están desarrollando contenido inspirador e importante para un público global. Tengo muchas historias que estoy ansiosa por contar, incluyendo una continuación de la mía, y espero poder compartirlas con el mundo”, dijo Serena.

Jennifer Salke, directora de Amazon Studios no tiene más que elogios para Serena Williams y esto fue lo que dijo del acuerdo y la tenista: “Serena ha transformado su deporte y se ha convertido en una de las más inspiradoras atletas, emprendedoras y mujeres de su generación, admirada no solamente por su destreza incomparable en la cancha, pero también por su dedicación al activismo”.

Serena Williams

La estadounidense es la máxima exponente de su deporte, nadie ha conquistado tantos títulos como ella y nadie ha sido tan dominante en el tenis como lo ha sido Serena Williams. También, es un ícono en la cultura popular y su imagen se ha convertido en inspiración para miles de personas.

En cuanto a sus logros, 23 títulos de Grand Slam la avalan como la mejor tenista en la historia, además de 14 victorias en Grand Slam en la categoría de dobles y 2 más en mixtos. Serena es la sexta mujer que gana los 4 Grand Slam en menos de 12 meses.

No sólo la única tenista en haber completado el Golden Slam, que es cuando se ganan los cuatro Grand Slams y también la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de ese respectivo año. Es multimedallista olímpica, aún no se ha encontrado algo que Serena no pueda hacer.

Amazon y los deportes

No será la primera vez para Amazon que se meta al mundo del deporte para tener una serie documental acerca de uno de los máximos exponentes del mundo deportivo, pues con Sergio Ramos está triunfando en el futbol y se pudo conocer un poco más del futbolista.

Además de centrarse en grandes estrellas del deporte, Amazon también ha visto el éxito con sus series documentales con los equipos deportivos, pues la serie All or Nothing tiene varios que capítulos de los que se ha hablado, entre ellos el del Tottenham Hotspur, Dallas Cowboys, Arizona Cardinals y Los Angeles Rams.