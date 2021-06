Serena Williams no participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

La pandemia de COVID-19 y el cansancio provocado por la gran carga de actividad son solo algunos de los factores que alejan a las grandes figuras del deporte de Tokio 2020. Ahora, Serena Williams anunció que no irá en los Juegos Olímpicos, luego de 3 participaciones consecutivas.

La experimentada de 39 años de edad fue cuestionada sobre el tema, particularmente por la influencia de las restricciones sanitarias en Japón. Williams suele viajar con su pareja e hija, pero la pandemia de COVID-19 le impediría hacerlo en Tokio 2020.

“No estoy en la lista olímpica, al menos no que yo sepa. Y si estoy no debería. Hay muchas razones por las cuales tomé la decisión y no quiero profundizar en ellas hoy, tal vez después. Perdón“, explicó en la conferencia de prensa previa al arranque de Wimbledon.

El caso de Serena Williams no es aislado, pues otros colegas como Rafael Nadal y Dominic Thiem confirmaron su ausencia en los próximos Juegos Olímpicos. Roger Federer podría hacer lo mismo, aunque él prefirió tomar una decisión al terminar el tercer Grand Slam del año.

Así le ha ido a Serena Williams en Juegos Olímpicos

La 23 veces campeona en Grand Slams también presume cuatro participaciones en Juegos Olímpicos: Sídney 2000, Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016. Su ausencia en Atenas 2004 fue provocada por una temporada en la que predominaron las lesiones y también se bajó del Abierto de Australia.

No obstante, Serena Williams también sabe lo que es colgarse una medalla en Juegos Olímpicos. En Sídney solo participó en dobles junto a su hermana Venus, con quien conquistó el oro tras vencer a las neerlandesas Kristie Boogert y Miriam Oremans por 6-1, 6-1.

Ocho años después regresó a la justa en singles y dobles. Individualmente cayó en cuartos de final ante la rusa Yelena Deméntieva, pero en la modalidad de parejas volvió a subir a lo más alto del podio junto a Venus; derrotaron a Virginia Ruano y Anabel Medina en la final.

Londres 2012 marcó un parteaguas en la carrera de Serena Williams, pues ahí consiguió su primera medalla olímpica individual. En el partido definitivo se impuso a María Sharapova en dos sets y logró el famoso Golden Slam, que consiste en ganar todos los torneos de Grand Slam y los Juegos Olímpicos.

Por si fuera poco, también refrendó el oro junto a Venus Williams en dobles. La historia cambió en Río 2016, cuando la pareja de hermanas sufrió su primera derrota olímpica en la primera ronda; en singles, la estadounidense tampoco estuvo cerca de las preseas, pues se despidió en la tercera ronda.