Sergi Canós, el jugador que el Liverpool vendió en 2016 y ahora brilla con el Brentford

¡Superar y recuperarse! Hace 5 años la carrera del mediocampista Sergi Canós dio un giro inesperado: el Liverpool no quiso mantenerlo en sus filas y lo vendió al Norwich City. De ahí en adelante vivió una serie de aventuras muy distintas, que lo llevaron a juntar experiencia hasta regresar a la Liga de Inglaterra.

Con 24 años de edad, hizo historia este 13 de agosto al anotar el primer gol en la temporada 2021/22 de la Premier League. La llave para vencer a Bernd Leno y a toda la defensa del Arsenal fue un disparo potente, luego de que entrara al área por la banda izquierda.

Sin embargo, su historia no siempre vivió episodios de alegría. Antes de militar en el Brentford y conseguir el ansiado regreso a Primera División, Sergi Canós salió de su natal España para probar suerte en Inglaterra, misma que no pudo llegar en el Liverpool.

Originario de Castellón, Sergi Canós comenzó su carrera en las categorías inferiores del Barcelona. Su desempeño en La Masía lo llevó a las menores de la Selección de España y el Liverpool decidió ficharlo en 2013 para continuar con su formación.

No obstante, antes de presentarse con el primer equipo vivió una primera etapa con el Brentford en calidad de préstamo. Durante la temporada 2015/16 anotó 7 goles en la Segunda División y contrario a lo que se pudo pensar, los Reds decidieron darle salida.

En verano de 2016 se concretó la venta al Norwich Ciy por poco más de 2 millones de euros. Obviamente, este momento marcó un revés en la carrera de Canós y tampoco convenció a la familia del mediocampista español.

Today was a special day for me. Great win and First goals in a @NorwichCityFC shirt😃 Come on yellows!!!!👊🏼 pic.twitter.com/SCMGK8NFZH

— Sergi Canós Tenés (@sergicanos) August 23, 2016