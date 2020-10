La pésima temporada 2019-20 que vivió el FC Barcelona sigue dando mucho de qué hablar y es que ahora fue turno de Sergio Busquets de dar una dura reflexión sobe lo ocurrido, pues sabe que no fue su mejor año y que los problemas individuales afectaron el rendimiento colectivo.

El Barcelona culminó la temporada pasada sin ningún título, goleado por el Bayern Múnich en la Champions League y con problemas internos muy grandes, pues sólo hay que recordar que Lionel Messi se quedó a nada de irse del club. Busquets sabe que fue un mal momento pero espera pronto dar un paso adelante.

¿Qué dijo Busquets sobre la situación que pasó el FC Barcelona?

De acuerdo a declaraciones dadas en conferencia de prensa, en su concentración con la Selección de España, Sergio Busquets confesó que fue notorio el mal año que tuvieron y es que si ahondara en los problemas que pasaron tardaría 6 o 7 horas, por lo que se limitó a dar estas palabras.

“Una cosa es lo que pasa fuera del campo, que es verdad que no es el mejor momento dentro del club, no lo voy a detallar porque me podría tirar seis horas y otra lo que pasa dentro. La pasamos mal, no fue lo que queríamos y eso se vio”, confesó Sergio Busquets.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

🗣️ @5sergiob: “Me encuentro cómodo en todas las situaciones. Hay que ver y leer el partido para encontrar la posición que mejor se adapte a tu estilo. Me centro temporada a temporada, no tengo 20 años. Estoy bien, contento y con ganas de seguir”#SomosEspaña 🇪🇸#SomosFederación pic.twitter.com/GG5PjfQFEx — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 12, 2020

Busquets confesó que uno de los factores que más dañaron al Barcelona fueron los problemas internos y es que cuando el club no está bien internamente, en colectivo tampoco lo están, por lo que de ahí vino la ola de malos resultados que se ha transportado hasta este ‘nuevo comienzo’.

“No fue nuestro mejor año, se nota a nivel individual y colectivamente. El fútbol es un deporte de equipo en el que si no estás bien colectivamente hace que no estés. No fue un buen momento, ya ha pasado y tenemos una nueva oportunidad. Han cambiado cosas, tenemos la esperanza de que todo vaya mejor“, mencionó el jugador del Barcelona.

Finalmente y relacionado al mal momento, Busquets sabe que fue uno de los jugadores más criticados en esa etapa del FC Barcelona pero él lo tomó con calma, pues sabe que siempre ocurrirán cosas así y tratará de tomar lo mejor de cada cosa para mejorar y darle un giro a la situación que se vive en el club.

“El fútbol es así y se les ha criticado a todos los compañeros que he tenido. Me siento muy orgulloso de estar en la selección. Se valora el trabajo del día a día. Las críticas constructivas bienvenidas sean y las que no, no me sirven, pero forman parte de los intereses del fútbol. Estoy contento de empezar bien la temporada en mi equipo y en la selección. Ojalá siga así”, sentenció Sergio Busquets.