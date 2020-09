Hasta el cielo: Sergio Corona reconoce que el Clásico no será lo mismo sin el ‘Loco’ Valdés

Una edición más del Clásico Nacional se vivirá. América y Chivas se enfrentarán el sábado 19 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca. Para Sergio Corona, fan acérrimo del Rebaño, el partido no será lo mismo sin el ‘Loco’ Valdés.

Manuel el ‘Loco’ Valdés era sin duda el fan número 1 del América desde siempre. Lamentablemente el comediante perdió la vida el pasado 28 de agosto a los 89 años de edad.

Sergio Corona y Manuel el ‘Loco’ Valdés se caracterizaron por hacer apuestas divertidas e intensas cada vez que se jugaba un Clásico Nacional entre América y Chivas. Por eso para el actor y también comediante, el partido en el Coloso de Santa Ursula no será lo mismo sin su amigo.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

“Para mí el Clásico no será el mismo sin Manuel ‘Loco’ Valdés. Se acabaron las apuestas que eran muy divertidas, ya no será lo mismo porque ya no hay apuestas ni está Manuel“, declaró Sergio Corona para ESPN.

En la misma línea, Sergio Corona aseguró que va a extrañar a su amigo. Principalmente porque ya no podrá platicar con él y apostar para saber quien tenía la razón de cara a un Clásico Nacional que significará mucho en el Guard1anes 2020.

Ver en YouTube

“Ya no podemos reunirnos ni hablarnos ni apostar, que era una costumbre de más de 40 años, ya una necesidad de saber quién iba a tener la razón apostando, de ver quién le atinaba al vencedor. Se va a extrañar al ‘Loco’ Valdés“, agregó.

Por otra parte sobre el Clásico Nacional que se disputará sin público, debido a la pandemia del coronavirus, Sergio Corona consideró que sí se va extrañar. Las aficiones de ambos equipos le daban un sabor distinto al encuentro.

“Me da mucha lástima que sea el partido sin público porque la simpatía de cada grupo por su equipo le daba un ambiente muy especial a los clásicos. El ‘¡Chivas, Chivas! Y el ‘¡Águilas, Águilas!” de las tribunas se va a extrañar también“, sentenció.

Mensajito para los “futbolistas actores”

Sergio Corona también tuvo palabras para los futbolistas y para el silbante que esté al frente del partido. Sin querer dar un pronóstico de cómo terminará el encuentro, espera que haya un buen arbitraje y que los jugadores no hagan tanto teatro.

“No doy un pronóstico porque no soy un adivino; solo quiero encontrarme con una realidad y que o haya tantos faules. Que gane elGuadalajara, que haya un buen espectáculo, buenas jugadas, que el árbitro se porte bien”, sentenció Sergio Corona.