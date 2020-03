Tal parece que los golpes del coronavirus al futbol europeo continuarán y cada vez más fuertes. La Serie A sería una de las más afectadas y es que si se cancela el torneo el golpe económico sería tan fuerte, que hay amenaza de ‘bancarrota’ y de mantener el torneo, pues hay diversos factores que podrían provocar que desaparezca, al menos por un tiempo mayor.

De acuerdo a información del diario ‘Marca’, el que esta temporada de la Serie A siga en duda implicaría un golpe tremendo para los organizadores y es que habría pérdidas millonarias que podrían poner en riesgo la continuidad del futbol.

Ojo, no es un hecho, hay una serie de factores que tienen que hilarse para que ocurra pero es algo posible, por lo que vamos a tratar de explicarles paso a paso lo que está sucediendo.

Pérdidas económicas

De momento se sabe que si la Serie A se cancela y no concluyen las 12 jornadas restantes más los juegos pendientes, habría una pérdida aproximada de 650 millones de euros, donde 450 serían de los derechos de transmisión y 200 de patrocinios, venta de entradas y demás.

Ahora, sumado a esto, hay contratos con patrocinadores que culminan esta temporada y que si no ven frutos dentro de la cancha, obviamente no es un negocio que prospere, por lo que algunos patrocinios quedarían anulados y esto implicaría la pérdida de cientos de millones más. Para continuar y no perderlos, se prevé una compensación económica, o sea, más dinero perdido.

Millones adicionales por culpa de la UEFA

Como sabemos la UEFA anunció que la Euro programada para este 2020 se jugará en 2021, exigiendo a los clubes y ligas de Europa el pago de una cuota para cubrir las pérdidas. A la Serie A le corresponde pagar 70 millones de euros, golpe que parece mínimo pero que sería fatal.

Crisis y posible desaparición

Si todos estos factores que ya mencionamos tienen lugar, la Serie A no estaría en condiciones de seguir con el torneo como habitualmente lo hacen por todos los gastos adicionales que tienen; una posibilidad para regularse sería un préstamo de dinero pero con pago a largo plazo. Ojo, sólo si todo se cumple.

¿La solución de momento?

La Serie A le ha pedido al AIC (Asociación Italiana de Fútbol) que reduzca los salarios de los jugadores, dado el momento difícil y la ausencia de partidos y/o sesiones de entrenamiento que están sufriendo pero es algo que según reportes, no ha sido aprobado. El riesgo es real, sí pero nuevamente repetimos, sólo comenzará si se suspende el torneo que sigue en duda.