Netflix armó una cartelera futbolera para acompañar la fiebre rumbo al Mundial, con series, películas y documentales que cuentan historias más allá de los 90 minutos. Entre los contenidos destacan producciones sobre Ronaldinho, James Rodríguez, Dibu Martínez, Brasil 70, México 86, el regreso de Brasil en Estados Unidos 94 y el futbol amateur brasileño. Una selección para quienes quieren vivir el futbol desde sus ídolos, sus momentos históricos y las historias que también se juegan fuera de la cancha.

Lo que necesitas saber: Netflix trae una cartelera futbolera con documentales, series y películas sobre Ronaldinho, James Rodríguez, Dibu Martínez, Brasil 70, México 86, Estados Unidos 94 y el futbol amateur brasileño. Historias para vivir la fiebre mundialista más allá de los 90 minutos.

Cada cuatro años sucede lo mismo. Durante un mes, las conversaciones cambian. Los horarios se ajustan alrededor de los partidos. Aparecen expertos improvisados en alineaciones, estrategias y selecciones que muchos ni siquiera habían visto jugar antes.

Pero cualquiera que haya vivido una Copa del Mundo sabe que el futbol nunca se limita a los 90 minutos que duran los juegos, sino que la emoción se expande a través de las historias que construyen a los ídolos, las rivalidades que se heredan, en los jugadores que cargan con las expectativas de todo un país y en esos momentos que terminan convirtiéndose en parte de la memoria colectiva.

Así que si los partidos no son suficiente, Netflix preparo una cartelera futbolera, con documentales, series y películas que exploran el futbol desde otros ángulos y estas son algunas de las producciones creemos, vale la pena ver para acompañar el mundial.

Ronaldinho: el genio que jugaba como si estuviera en el recreo

Pocos futbolistas han logrado algo tan difícil como Ronaldinho: hacer que el futbol pareciera divertido incluso al más alto nivel.

La serie documental Ronaldinho Gaúcho revisita la trayectoria del brasileño a través de material de archivo poco visto y testimonios que ayudan a entender cómo un joven de Porto Alegre terminó convirtiéndose en uno de los jugadores más carismáticos de todos los tiempos.

Ronaldinho Gaúcho es una de las figuras incluidas en la selección de contenidos futboleros de Netflix rumbo al Mundial.

James Rodríguez y la historia que sigue escribiéndose

Mientras muchos documentales deportivos llegan cuando la carrera de sus protagonistas ya terminó, James apuesta por algo distinto.

La docuserie sigue el recorrido del colombiano desde su explosión mundialista en 2014 hasta los retos que enfrenta actualmente, incluyendo su participación más reciente con la selección y el camino rumbo al Mundial de este 2026.

James. es la serie documental de Netflix sobre el recorrido de James Rodríguez, desde su historia personal hasta el momento que lo convirtió en figura mundial.

El Dibu, más allá de los penales

Para millones de argentinos, Emiliano Martínez es uno de los grandes héroes (y villanos) de Qatar 2022.

Pero Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo intenta mirar más allá de las celebraciones y las tandas de penales. A través de entrevistas, imágenes de archivo y secuencias animadas, la película explora el largo recorrido que lo llevó de ser un joven desconocido en Mar del Plata a convertirse en campeón del mundo.

Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo explora el camino de Emiliano Martínez, de sus inicios en Mar del Plata a convertirse en campeón del mundo con Argentina.

Brasil 70 y el equipo que cambió la historia

Hablar de la selección brasileña de 1970 es hablar de uno de los equipos más admirados que ha dado el futbol.

La miniserie Brasil 70′: La tercera estrella recrea la conquista del tercer campeonato mundial de Brasil y el papel que tuvo Pelé en aquella generación que todavía hoy funciona como referencia cuando se habla de futbol espectáculo.

Brazil 70 recrea la historia de la selección brasileña que ganó el Mundial de México 1970 y se convirtió en una de las generaciones más admiradas del futbol.

México 86 y una de las historias más surrealistas del futbol mexicano

Entre todas las producciones anunciadas, probablemente la más cercana para el público mexicano sea México 86.

La película aborda con humor negro y una mirada crítica el peculiar proceso que llevó a México a convertirse en sede de la Copa del Mundo de 1986, uno de los torneos más recordados de la historia gracias a figuras como Diego Maradona y a una serie de circunstancias que pocos habrían imaginado posibles.

México 86. (L to R) Álvaro Guerrero as Guillermo Cañedo, Karla Souza as Susana Gómez-Mont, Diego Luna as Martín de la Torre in México 86. Cr Carlos Somonte / Netflix ©️2025

Cuando Brasil volvió a la cima

Antes del pentacampeonato de 2002, existió una selección brasileña que rompió una sequía de 24 años.

La iconica Brasil de Estados Unidos 94.

USA 94: Brazil’s Return to Glory recupera imágenes cámaras grabadas por el propio equipo, con cámaras caseras durante el torneo y reconstruye una era que terminó regresando a Brasil al lugar que históricamente había ocupado en el futbol mundial.

USA 94: Brazil’s Return to Glory recupera la historia del Mundial en el que Brasil volvió a levantar la Copa del Mundo después de 24 años.

El futbol que existe lejos de las cámaras

No todas las historias ocurren en estadios llenos.

Várzea: The Root of the Game pone el foco en el futbol amateur brasileño y en los jugadores, entrenadores y comunidades que encuentran en el deporte una posibilidad de transformar sus vidas.

Porque si algo ha demostrado el futbol a lo largo de los años es que las historias más poderosas no siempre nacen en las grandes ligas.

Várzea: The Root of the Game mira hacia el futbol amateur brasileño y las historias que nacen lejos de los grandes estadios.

Y otras que valen la pena

A estas novedades se suman otros documentales y producciones que ya han encontrado audiencia entre los aficionados, incluyendo historias sobre figuras como Jamie Vardy y Vinnie Jones, la selección de Noruega o la histórica remontada del Liverpool en la final de la Champions League de Estambul en 2005.

Porque aunque el futbol suele medirse en goles, campeonatos y estadísticas, la razón por la que millones de personas siguen enamoradas de este deporte tiene más que ver con las historias que con los resultados.

Y esas historias, afortunadamente, no terminan cuando el árbitro marca el final del partido.