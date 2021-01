Sharni Pinfold se retira del Motorsport y señala al machismo en el deporte

Había una vez una historia con un final poco feliz… A pesar de los avances registrados en diversas disciplinas, el machismo sigue presente en el deporte y la piloto australiana Sharni Pinfold expuso este como uno de sus motivos para retirarse del motociclismo.

Con apenas 25 años de edad, presume haber participado en el campeonato británico de Moto 3 en las temporadas de 2018 y 2019. Después, asistió al Mundial de Supersport 300 y aunque no clasificó a las carreras, fue invitada al circuito de Magny Cours.

Sharni Pinfold estuvo cerca de participar en la edición de 2021 de Magny Cours, ya que IDM se interesó en contratarla. Sin embargo, publicó en su página de Facebook que decidió retirarse de Motorsport luego de poco más de tres años en busca de oportunidades.

“He sacrificado muchas cosas, mi felicidad, mi estilo de vida, mi familia, mi salud mental y mi salud física. Sentí que las carreras eran el único significado que podía darle a mi vida, así que lo sentí como un pequeño precio a pagar en ese momento“, redactó la piloto.

Las razones de Pinfold van más allá de un obstáculo común y corriente, pues argumentó que muchos de ellos se cruzaron en su camino por la sencilla razón de ser mujer.

“La mayoría de los desafíos a los que me he enfrentado, se han basado en la falta de respeto y trato despectivo hacia las mujeres. Cosas que sé que nunca habría tenido que experimentar o estar expuesto si hubiera sido un hombre. Ya no quiero seguir expuesta a este comportamiento o que me traten de esta manera“, agregó.

El difícil camino de Sharni Pinfold

Esta piloto estuvo cerca de las carreras y de la velocidad desde que era una niña, gracias a su padre. Desafortunadamente, él falleció antes de que Pinfold comenzara a manejar motocicletas y tuvo que incursionar en un mundo dominado por hombres sin ningún apoyo económico.

En octubre de 2018 concedió una entrevista a Women Riders World Relay y habló sobre la importancia de que las mujeres incursionaran en esta disciplina para demostrarle a las niñas pequeñas que cualquiera podía hacerlo.

Ver en YouTube

Aquellas palabras cobran gran importancia en este momento pues en su comunicado, Pinfold destacó que ciertas actitudes frenan a cualquier mujer y en su caso, todo terminó en dejar atrás la pasión que lleva en la sangre.

“Me entristece profundamente mirar los desafíos de mi propio viaje y reconocer que las mujeres dedican sus vidas a perseguir sus sueños, pero están siendo expuestas a esto y son tratadas de esta manera. Este ha sido el factor principal para decidir alejarme“, expuso la piloto.

Por último, Sharni Pinfold agradeció a quienes apoyaron e impulsaron su carrera, aseguró que de ahora en adelante intentará hacer lo mismo por otras personas y deseó que ninguna persona se sienta de la misma forma que ella en los últimos meses.