Shelby Houlihan, corredora olímpica, recibe 4 años de suspensión por doping y culpa a un burrito

Shelby Houlihan es una de las mejores corredoras de distancia que tienen los Estados Unidos, estuvo en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y es una de las aspirantes a medalla olímpica para Tokio 2020, pero enfrenta una situación complicada en su carrera

4 años de suspensión le cayeron a Shelby Houlihan por dar positivo en un test anti dopaje, la sustancia por la que su prueba salió positiva fue nandrolona. Así que su participación en la justa olímpica de Tokio 2020 está en peligro por este castigo.

Dicha sustancia es un andrógeno y esteroide anabólico que ayuda a aumentar la masa muscular y con los 5ng/ml de nandrolona que encontraron en el cuerpo de Shelby Houlihan, en una prueba fuera de competencia que se efectuó en diciembre.

Houlihan se enteró de la noticia en una conferencia de prensa este lunes pasado y el martes 15 de junio el TAS confirmó la sanción de 4 años, que iniciará el 14 de enero del 2021. La atleta se defendió argumentando que fue una comida la que causó el positivo por nandrolona.

Un burrito (¿neta?), que se comió 10 horas antes de la prueba y proveniente de un food truck cerca de su lugar de residencia en Oregon fue el culpable del positivo, argumenta Shelby Houlihan. Su abogado, Paul Greene detalló que la carne de cerdo puede servir como fuente de nandrolona.

Las palabras de Shelby Houlihan y su equipo

Tras conocer la resolución del TAS que la mantendría alejada de las competencias por 4 años, Shelby Houlihan compartió un poco de su sentimiento en su cuenta de Instagram: “Me siento completamente devastada, perdida, rota, enojada, confundida y traicionada por el mismo deporte que amaba“.

“Quiero ser muy clara. Nunca he tomado ninguna sustancia que mejore el rendimiento. Y eso incluye aquello de lo que se me acusa. No me interesa hacer trampa. No hago esto por los elogios, el dinero o para que la gente sepa mi nombre. Hago esto porque me encanta“, fueron algunas de las palabras de Shelby Houlihan.

Jerry Schumaher, entrenador del equipo al que pertenece Shelby Houlihan también hizo comentarios sobre la sanción: “Me notificaron que Shelby había registrado una prueba de drogas positiva en diciembre de 2020. La prueba positiva fue para una sustancia llamada nandrolona, ​​algo de lo que ni Shelby ni yo habíamos oído hablar“.

“La prueba positiva de Shelby fue por una cantidad extremadamente pequeña de una sustancia que, según los propios estudios de la AMA, se sabe que está presente en ciertos tipos de carne de cerdo, menos de 12 horas después de que comió en un camión de comida mexicana que servía carne de cerdo. No entiendo cómo un organismo competente e imparcial podría no llegar a la conclusión de que Shelby es inocente“.