Luego del ‘MLS Is Back‘, en el que no participó debido al embarazo de su esposa, Carlos Vela reaparecerá con el LAFC tras más de 5 meses de inactividad. Será nada más y nada menos que ante el Galaxy, y para el mexicano, el objetivo del equipo de Los Ángeles es ser campeón sí o sí.

Fiel a su estilo y en videoconferencia, Carlos Vela no quiso meterse en polémicas y dijo que la decisión de no participar en el ‘MLS Is Back‘ la volvería a tomar una y otra vez. Es por eso que no le interesa lo que la gente piense de la situación.

“La gente es libre de opinar y tomar mis decisiones de la manera que quieran. Lo que decidí lo haría un millón de veces más y no me interesa lo que digan de ello“, declaró el máximo goleador de la última temporada de la MLS.

Por otra parte, Carlos Vela aseguró que el único objetivo del LAFC sigue siendo ganar el campeonato. En la última temporada se quedaron cerca pero el Seattle Sounders los terminó eliminando. Por ello, ‘Cracklitos’ sabe que de no ganar una vez más, sería un completo fracaso.

“Nuestro objetivo sigue siendo ganar un campeonato, tenemos que preparar y trabajar todo para seguir persiguiendo este objetivo. Si no somos campeones este año va a ser fracaso, así lo pensamos“, sentenció el ’10’ del LAFC.

El Clásico del Tráfico

LAFC y Galaxy se enfrentaron en el ‘MLS Is Back’ pero no estuvo presente ni Carlos Vela, por la situación ya mencionada, ni el ‘Chicharito’ Hernández, por una lesión. Ahora en la temporada regular (acá te dejamos el calendario) ya estará el ex de la Real Sociedad pero Javier no, por la misma situación. El que sí reaparecerá será Jonathan dos Santos.