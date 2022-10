¿Qué es la Roxadustat, sustancia a la que Simona Halep dio positivo en doping?

El mundo del tenis recibió una noticia que sorprendió a aficionados y jugadores en general. Simona Halep, ganadora de dos títulos de Grand Slam, dio positivo en doping a una sustancia llamada Roxadustat, así que fue suspendida de manera provisional.

El tema de consumo de sustancias representa una violación al reglamento de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA); sin embargo, la tenista rumana no juega desde el US Open sin que se conocieran los motivos. Ahora, ella misma busca defenderse ante el resultado de las pruebas.

“Hoy empieza el partido más difícil de mi vida: una lucha por la verdad. He sido notificada que di positiva a una sustancia llamada Roxadustat en una cantidad extremadamente pequeña, lo cual es el shock más grande de mi vida. No se trata de los títulos o el dinero. Se trata del honor y de la historia que he escrito en el tenis durante los últimos 25 años“, publicó Simona Halep en sus redes sociales.

Y a todo esto… ¿Qué es la Roxadustat y qué podría venir para Simona Halep?

Mientras Simona Halep y su equipo preparan la defensa en su caso, hablemos de la Roxadustat. Se trata de un medicamento comúnmente utilizado para tratar la anemia e incrementar la producción de glóbulos rojos y de acuerdo con diversos reportes, esto supone mejorar la resistencia en los deportistas.

El problema principal es que se trata de una sustancia no específica; en otras palabras, es difícil saber si se ingirió por voluntad propia o de manera accidental como en el consumo de algún alimento. Así que la decisión de la ITIA es seguir con sus protocolos.

“La muestra se dividió en dos muestras distintas. El análisis posterior encontró que la muestra A contenía FG-4592 (Roxadustat), una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje. La jugadora ejerció su derecho a solicitar que se analice la muestra B, lo que confirmó el hallazgo en la muestra A“, explicó el organismo.

Esto quiere decir que Simona Halep tendrá que enfrentar la suspensión y no podrá competir o asistir a eventos de tenis hasta que el tema se aclare. En caso de mantenerse la postura de la ITIA, la rumana podría ser suspendida hasta cuatro años.

