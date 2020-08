El inicio del US Open quedará marcado no sólo por la pandemia del coronavirus, sino por el anuncio de Novak Djokovic sobre la creación de un nuevo sindicato de tenistas, del que no forman parte Rafael Nadal y Roger Federer.

Luego de coronarse en el Masters 1000 de Cincinnati que se jugó en el Billie Jean King National Center de Flushing Meadows, Novak Djokovic subió una foto en redes sociales con casi sesenta tenistas, en la que confirmó la creación de la Asociación de Jugadores de Tenis Profesionales (PTPA).

After yesterday’s successful meeting, we are excited to announce the beginning of the Professional Tennis Players Association (PTPA). The first player only association in tennis since 1972. #PTPA pic.twitter.com/q8H0aOdqDl — Novak Djokovic (@DjokerNole) August 30, 2020

“Después de una exitosa reunión nos complace anunciar el inicio de la Asociación de Jugadores de Tenis Profesionales (PTPA). La primera asociación de jugadores únicos en tenis desde 1972“, escribió en la publicación.

Novak Djokovic, quien hasta ese momento era presidente del Consejo de Jugadores, renunció a su cargo para iniciar este movimiento que nada tiene que ver con la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), en la que se quedaron Roger Federer y Rafael Nadal.

¿Por qué Djokovic creó un sindicato?

Desde 2018, el número 1 del ranking ATP se pronunció ante “pesos pesados” del mundo del tenis como Rafael Nadal, Roger Federer o Andy Murray sobre la creación de un sindicato que representara únicamente a tenistas que ayudara a que aumentaran los sueldos.

El argumento de Djokovic en su momento, fue que sólo el 7% de lo que dejaban los Grand Slams era repartido entre los tenistas. Esa cifra la comparó con el 50% que recibirán los jugadores de la NBA.

Sin embargo la idea fue rechazada en su momento porque rompería con el sistema actual en el que la ATP representa tanto a torneos como jugadores.

Ahora tras la celebración del Masters 1000 de Cincinnati y con el US Open en puerta, Djokovic y otros tenistas decidieron por fin dar el paso definitivo. El primero en hacer un llamado fue Vasek Pospisil, miembro importante del Consejo de Jugadores de la ATP, que renunció a su cargo.

My ATP Tour Player Council Resignation: pic.twitter.com/NlFziU1797 — Vasek Pospisil (@VasekPospisil) August 29, 2020

“Es evidente que como miembro del consejo de jugadores en el seno de la estructura actual de la ATP es muy difícil, si no es que imposible, tener la menor influencia sobre cualquier decisión importante del circuito, sea la que sea“, decía en su mensaje.

¿Cómo funciona el sindicato de tenistas?

A Pospisil se le sumó Novak Djokovic, quien renunció a su cargo como presidente del Consejo de Jugadores para darle forma al nuevo sindicato de tenistas junto a otros grandes exponentes del deporte, como John Isner.

En este nuevo sindicato de tenistas, no se incluyen a mujeres. El PTPA busca representar a jugadores individuales en el Top 500 y a los de dobles en el Top 200.

Junto a Novak Djokovic, John Isner y Vasek Pospisil están Matteo Berrettini, Diego Schwartzman, Casper Ruud, Taylor Fritz, Guido Pella, Milos Raonic, entre otros tenistas que están de acuerdo con separarse por completo de la ATP.

“Creo que es el momento adecuado. Legalmente tenemos todo el derecho a formar la asociación de jugadores. Esto no es un sindicato. No estamos llamando a un boicot. No estamos creando un circuito paralelo“, declaró Novak Djokovic.

El rechazo de Nadal, Federer y la ATP

Las reacciones a la creación de un nuevo sindicato de tenistas no se hicieron esperar. Rafael Nadal y Roger Federer habían pedido unidad sobre todo por la crisis que se está viviendo debido a la pandemia del coronavirus.

El español fue el primero en reaccionar en redes sociales, mostrando su descontento por la decisión de Djokovic y compañía. Volvió a hacer un llamado para la unión y no para la división.

These are moments where big things can be achieved as long as the world of tennis is united. We all, players, tournaments and governing bodies have to work together. We have a bigger problem and separation and disunion is definitely not the solution. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 29, 2020

“Pienso que vivimos un periodo en el que hay que guardar la calma y trabajar todos juntos en la misma dirección. Es tiempo de unirse y no dividirse. Todos nosotros, jugadores, torneos y cuerpos del gobierno tenemos que trabajar juntos“, escribió el español

A ese comentario se sumó Roger Federer. ‘Su Majestad’ pidió estar unidos y aunque reconoció que son tiempos de incertidumbre, considera que las cosas se pueden afrontar mejor si están unidos.

I agree @RafaelNadal. These are uncertain and challenging times, but I believe it’s critical for us to stand united as players, and as a sport, to pave the best way forward. https://t.co/foAmiLVrdV — Roger Federer (@rogerfederer) August 29, 2020

“Concuerdo Rafael Nadal. Estos son tiempos de incertidumbre y desafiantes pero creo que es fundamental para nosotros mantenernos unidos como jugadores, como deporte para encontrar el mejor camino a seguir“, escribió el suizo.

Finalmente la ATP también se manifestó en contra de la decisión de Novak Djokovic. El máximo organismo del mundo del tenis aseguró que es tiempo de estar unidos y no divididos.

“Reconocemos las dificultades a las que hacen frente nuestros miembros en las circunstancias actuales, pero es tiempo de probar la unidad, más que las divisiones internas“, escribió en un comunicado en contra del nuevo sindicato liderado por Novak Djokovic.