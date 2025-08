Lo que necesitas saber: El futuro de Son Heung-Min podría estar en la MLS.

Todo lo bueno llega a su final. Y en el verano del 2025, Son Heung-Min le dirá adiós a su querido Tottenham después de 10 años en el equipo. Y se dice que su próximo destino está en la MLS.

‘Sony’ tenía contrato con los ‘Spurs’ hasta el verano del 2026, sin embargo, él mismo tomó la decisión de no renovar. Luego de ganar la Europa League, sintió que su ciclo en el equipo había llegado a su final.

Fotografía Getty Images

Son Heung-Min se despide del Tottenham

Son Heung-Min llegó al Tottenham en el 2015, procedente del Bayern Leverkusen. En sus diez años con los ‘Spurs’ se convirtió en una de las figuras más queridas y respetadas no solo por la afición, también por sus compañeros, uno de los capitanes.

Pero llegó el momento de decirle adiós a su club y aunque tomar la decisión no fue nada fácil, está convencido de que dio todo lo que tenía que dar dentro y fuera del campo.

“He decidido dejar el club este verano. Con todo respeto, el club me está apoyando en esta decisión. Fue la decisión más difícil que he tomado en mi carrera“. Declaró Son en conferencia de prensa.

Son Heung-Min / Fotografía Getty Images

Último partido de Son Heung-Min con el Tottenham

Son Heung-Min ya no jugará la temporada 2025/26 de la Premier League, por lo que su último partido será el partido amistoso contra el Newcastle que se juega en Corea del Sur. Eso quiere decir que ‘Sony’ se podrá despedir frente a su afición local y cerrar así sus diez años en el equipo.

Thomas Frank, entrenador del Tottenham, adelantó que Son no solo será titular, también saltará a la cancha como el capitán.

“Está claro que Sonny será el capitán titular y liderará al equipo. Si ese es su último partido, ¡qué lugar para hacerlo aquí, frente a su afición! Podría ser un final hermoso”.

Partido Fecha y horario Sede Tottenham vs Newcastle Domingo 3 de agosto

5:00 hrs Estadio Mundialista de Seúl

Todo indica que ya no estará en el equipo para el partido contra el PSG por la Supercopa de la UEFA que se juega el 13 de agosto.

Fotografía Getty Images

¿Cuál será el nuevo equipo de Son Heung-Min?

Son Heung-Min aseguró que busca un nuevo reto en su vida, uno que lo obligue a superarse y de cierta manera salir de su ‘zona de confort’. Y ahora que se hizo oficial su salida del Totthenham, se dice que su futuro está en la MLS.

“Necesito un nuevo entorno para superarme. Necesito un pequeño cambio; 10 años es mucho tiempo. Llegué al norte de Londres de niño, con 23 años, ¡qué joven! Dejo este club como un hombre adulto, muy orgulloso“.

Varios rumores apuntan a que podría convertirse en el nuevo jugador del LAFC, al parecer la directiva ha estado negociando con el jugador.