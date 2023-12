Lo que necesitas saber: El último partido de México en Copa América fue el fatídico 7-0 vs Chile

Casi como regalo de Navidad, el mundo del futbol se empeña en adelantarnos los regalos de Santa. UEFA y su sorteo para la Euro 2024 comenzaron las celebraciones y después le tocará a la Copa América.

Así que, nos espera un 2024 lleno de grandes competencias en torneos internacionales, además, también hay Juegos Olímpicos en París… ¿se puede tener un mejor 2024?

Pero, vamos a centrarnos en el sorteo que nos falta y es el de Copa América. ¿Qué tiene de interesante? Bueno, la participación de la Selección Mexicana, que buscará su revancha en este torneo.

El comandante del LamborJimmy – Foto: Agencia Mexsport

¿Cuándo es el sorteo de Copa América 2024?

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y México ya anda prendiendo el cirio pascual para conocer su futuro en la Copa América, porque seamos sinceros, el nivel del “Tri” no está como para echar las campanas al vuelo.

La buena noticias es que la misma Copa América en su sitio oficial ya confirmó que la Selección Mexicana será cabeza de serie para el torneo, por lo que se tiene una preocupación menos para el LamborJimmy.

Bueno, el sorteo será el próximo 7 de diciembre, aunque no se tengan todos los 16 participantes del torneo que juntará a Conmebol y Concacaf, porque todavía faltan definir algunos lugares.

El trofeo de la Copa América – Foto: Getty Images

¡Habrá partido de leyendas y con Jorge Campos incluido!

Un par de días antes de conocer el futuro de las selecciones en la Copa América, se tiene preparado un evento más que especial y se trata de un partido de auténticas leyendas.

Pero, no solo leyendas del futbol, también mega estrellas invitadas y destaca mucho más la participación de Usain Bolt, que no desconoce el rectángulo verde para nadita.

Se jugará en el campo del Inter Miami y un equipo será dirigido por José Néstor Pékerman y el otro por Francisco “Pacho” Maturana, dos legendarios estrategas.

El equipo comandado por el argentino tendrá a Usain Bolt, el Kun Agüero, el “Pipita” Higuiaín, Maxi Rodríguez, el “Pupy” Zanetti y a una de las leyendas del futbol en Estados Unidos, Carlos Valderrama.

De momento, eso es lo que se sabe sobre un equipo. Aunque tendemos nombres mayúsculos como Ronaldinho, Dida, Iván Zamorano, Marcelo Salas, Claudio Pizarro y hasta el Loco Abreu.

¿Y los mexas? Bueno, los únicos confirmados al momento son el “Matador” Hernández y Carlos Salcido, además del inmortal Jorge Campos, que no puede faltar en cualquier partido de leyendas.

Jorge Campos en un partido de leyendas – Foto: Captura de pantalla

Te puede interesar