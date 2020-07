Luego de un largo parón por la pandemia de coronavirus, hemos vuelto a ver actividad de Champions League… aunque no precisamente en las canchas. Se llevó a cabo el sorteo para saber cómo se jugarán los Cuartos de Final y las Semifinales.

La UEFA anunció hace unos días que la Champions League se reanudaría a partir del 7 de agosto con eliminatorias a partido único y a puerta cerrada. (Por acá te dejamos los detalles completos). Es por eso que se dieron a conocer los cruces que se vivirán en las siguientes rondas.

Hay cuatro partidos pendientes de Octavos de Final: Juventus vs Olympique Lyon, Manchester City vs Real Madrid, Bayern Múnich vs Chelsea y Barcelona vs Napoli. Esos cruces se jugarán con el resultado que obtuvieron en el duelo de ida.

No obstante, a partir de los Cuartos de Final, Semifinales y por supuesto, la Final, las eliminatorias serán a partido único. Una Champions League sin precedentes que por ahora tiene al Atalanta, Leipzig, Atlético de Madrid y PSG como los cuatro equipos que ya avanzaron a la siguiente ronda.

En el sorteo también se definieron las sedes de los partidos ya mencionados. Como se había mencionado, el José Alvalade del Sporting Lisboa y el Da Luz del Benfica, serán los inmuebles que recibirán el resto de la Champions League.

Los Cuartos de Final de la Champions League

Los partidos de Cuartos de Final se jugarán entre 12, 13, 14 y 15 de agosto. El sorteo definió que podría haber un reencuentro entre Cristiano Ronaldo y Real Madrid, si la Juventus y los ‘merengues’ logran remontar sus eliminatoria. Acá te dejamos los cruces.

Real Madrid / Manchester City vs Olympique Lyon / Juventus

Olympique Lyon / Juventus Leipzig vs Atlético de Madrid

Atlético de Madrid Napoli / Barcelona vs Chelsea / Bayern Múnich

Chelsea / Bayern Múnich Atalanta vs PSG

Las Semifinales de la Champions League