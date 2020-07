La jornada dominical de la Premier League ha llegado a su fin y hemos visto un resultado rompe quinielas. El Southampton venció al Manchester City en un partido sumamente parejo y complicado, resultado que pasa a la historia para los ‘Saints’ y que es un duro golpe para los de Pep Guardiola, pues en su misión por cerrar la temporada con paso perfecto, han fallado.

Southampton aprovechó un error para adelantarse en el partido y darle rumbo a su victoria. Fue gracias a un error de Ederson Moraes, quien estuvo muy adelantado en su área que todo culminó, pues sumado a un ‘regalito’ que les dio el Manchester City en una salida, el balón terminó en la portería.

Imagine this is your first Prem goal. Take a bow Che Adams pic.twitter.com/AAoknEsm6t

— FUT 94 (@FUT_1994) July 5, 2020