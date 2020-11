Ya ni llorar es bueno: mientras los fanáticos del mundo deportivo nos estábamos relamiendo los bigotes con uno de los mejores juegos que la NFL nos podía ofrecer en este 2020, llegó el COVID-19 a una ciudad en Maryland para ponerle freno a la emoción. El duelazo entre los invictos Pittsburgh Steelers y los Baltimore Ravens será pospuesto… por unos días.

¿Lo peor del caso? Esta espectacular rivalidad divisional era la cerecita en el pastel de los tradicionales juegos de Thanksgiving que estaban planeados para este jueves, 26 de noviembre. Ni hablar.

De acuerdo a un comunicado oficial compartido por la oficina de Relaciones Públicas de la NFL, el duelo entre Steelers y Ravens será acomodado, hasta el momento, en la tarde del próximo domingo (29 de noviembre) en un horario que todavía no se ha confirmado.

“La decisión fue tomada por un exceso de cautela para asegurar la salud y seguridad de los jugadores, entrenadores y el personal que trabaja el día del partido”, explicó la NFL.

Game will be played Sunday afternoon. We will provide the time as soon as we can. pic.twitter.com/KLpHmX9TZu

— Brian McCarthy (@NFLprguy) November 25, 2020