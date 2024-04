Lo que necesitas saber: Hasta ahora la temporada más larga que se ha corrido en la F1 es la actual con 24 carrera.

Stefano Domenicali ya se hartó de que los pilotos en la Fórmula 1 anden criticando el calendario e incluso los futuros planes de añadir más carreras, según él, porque se deben a los aficionados y sí ellos piden más carreras se tienen o aguantar.

Y es que desde hace varias temporadas hay una discusión entre aumentar a más de 24 carreras la temporada. Los pilotos no están de acuerdo en viajar a más países y recortar sus días libres, mientras que, para la F1 negocio es negocio.

Stefano Domenicali, CEO F1 / Fotografía Getty Images

Los pilotos no quieren más carreras en Fórmula 1

Desde que se planteó la posibilidad de meterle más carreras a la temporada de la F1, pilotos como Fernando Alonso, Checo Pérez y Max Verstappen han expresado su inconformidad con esa idea, es más, en caso de que eso suceda, Maxito no se ve tantos años en las pistas del ‘Gran Circo’.

Para el tricampeón de Red Bull, las 24 carreras de la actual temporada están por encima del límite. “Creo que ya estamos muy por encima del límite en cuanto al número de carreras. Sé que todavía soy muy joven, pero sé que no seguiré otros diez años haciendo 24 carreras por temporada. Creo que es una cuestión de calidad sobre cantidad. Tenemos que analizarlo detenidamente. Desde mi punto de vista, me encantan las carreras, muchas, y también corro fuera de la Fórmula 1, pero un calendario así no es sostenible“.

Max Verstappen durante el GP de Bélgica

Por otro lado, para Fernando Alonso el número ideal de carreras son 18, como hace algunos años lo ideal no es agregar más carreras, sobre todo porque en la segunda mitad del campeonato, cuando ya se decidió todo, no hay nada porque pelear.

“Si incluso el campeón del mundo (Max Verstappen) dice que son demasiadas, imagínate el resto de pilotos, que en la segunda mitad de temporada no compiten por nada“ Fernando Alonso, Aston Martin

Fernando Alonso criticó el show de presentación del GP Miami del 2023

Checo Pérez también comparte la opinión que Max y Fernando, sobre que la F1 necesita encontrar un equilibrio para el espectáculo y el bien, no solo de los pilotos, también de todas las personas que trabajan alrededor. También apuntó que durante el GP de Abu Dhabi del 2023, varios de ellos estaban fundidos y parecían más zombies que pilotos.

“Es importante para el calendario, al menos intentar mantener esto como el límite o, si no, bajarlo. Pero recuerdo haber visto muchos zombies en Abu Dhabi, ya sabes, después de Las Vegas” Checo Pérez acerca del calendario

“Si no quieren correr en F1 no tienen que hacerlo”

Y después de oír tantas quejas al respecto, el CEO de la F1, Stefano Domenicali les envió una indirecta bien directa a aquellos que no apoyan una extensión de carreras. En pocas palabras les dijo que nadie los obliga a correr en F1 y que son libres de irse sí quieren.

“Si quieres pilotar aquí, puedes hacerlo todos los días, si no quieres correr en la Fórmula 1, no tienes que hacerlo“ Stefano Domenicali

Para Domenicali, el ‘Gran Circo’ se debe a sus aficionados y ellos piden más carreras no les queda de otra más que acatar los deseos de quienes pagan sus boletos para verlos correr cada fin de semana.



“Es una cuestión de respeto hacia la afición, porque quieren verles competir. Es algo que es nuestra responsabilidad, ante todos nuestros aficionados, ante nuestros socios, ante nuestros promotores, nuestros patrocinadores y nuestros intermediarios”, aseguro Stefano.

Entonces, abrimos el debate ¿Cantidad o calidad? Es mejor tener diez carreras como Las Vegas o Miami que tienen más espectáculo alrededor que la propia carrera o mantener aquellos circuitos en los que el puro trazado es garantía de espectáculo o en el mejor de los casos, encontrar un balance entre todos.

