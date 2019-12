Quien crea que la música y el deporte no pueden unirse, tendrá que recapacitar luego de esto. No es una sorpresa para nadie el que Bad Bunny hoy en día es uno de los máximos referentes de la música urbana y esto lo ha logrado gracias a sus canciones e invitados de primer nivel, pues al menos con exestrellas de la WWE, ha sido una constante. ‘Stone Cold’ Steve Austin aparece en un cameo de su nuevo video ‘Quien tú eres’ y la aparición de este personaje, tomó por sorpresa a miles.

Bad Bunny lanzó este 23 de diciembre su nueva canción ‘Quien tú eres’, misma que pese a tener un par de horas de haber salido en distintas plataformas, ya cuenta con un buen número de reproducciones pues hasta este momento ya tiene poco más de 15.5 millones.

El video se desarrolla en un bar en medio de la nada donde Bad Bunny tiene problemas con unos motociclistas, salen del lugar a pelear y tras ser acorralado junto a otro hombre, llaman a ‘Stone Cold’ Steve Austin. Este los golpea a todos, ayuda al cantante y juntos celebran con el clásico festejo / entrada del peleador de la WWE, pues se beben un par de cervezas al mismo tiempo… y luego le hace un ‘Mudhole Stomp’. ¡Épico!

Este cameo es sólo una de las 3 participaciones que existen entre Bad Bunny y peleadores de la WWE, pues aunque quizá no lo recuerden de momento, los atletas de la marca más famosa de lucha libre han aparecido en otros momentos.

El primero de ellos fue Ric Flair, una leyenda de la WWE que formó parte del equipo ‘Evolution’, uno de los principales peleadores de la marca y quien marcó época con su llave ‘Figure Four Leglock’. Este hombre apareció junto a Bad Bunny en su canción ‘Chambea’ (1 de diciembre del 2017), donde el expeleador habla al inicio, posteriormente baila y canta junto a él en la azotea de un edificio y culminan con su clásico “Wooooooo”.

La segunda colaboración y quizá la más inesperada, fue la que hizo ‘The Undertaker’. El ‘Enterrador’ no salió en un video musical, mucho menos baila o canta pero sí promociona un concierto que Bad Bunny tendría en Puerto Rico el 10 de marzo de este año.

Ahora, con ‘Stone Cold’ Steve Austin, el puertorriqueño demuestra una vez más que no tiene límites, pues así como los fanáticos se han expresado en redes sociales, parece que no hay nada que no pueda lograr. ¿Qué opinan de esto?