Subdesarrollo, tabús y prohibiciones: La lucha del futbol femenil por existir en África

Para nadie es un secreto que el futbol femenil enfrenta una brecha enorme en cuanto a recursos y apoyo para su desarollo. Tampoco es un secreto que en África, gran parte de la población enfrenta carencias y rezago en diferentes ámbitos. ¿Qué pasa entonces cuando hablamos de futbol femenil en África? Pues en concreto, una lucha por existir.

No hablamos de todo el continente africano con lo anterior, pero sí en general. Varios países de África le han puesto entusiasmo al desarrollo del balompié femenino sin embargo, en algunos las mujeres no pueden ni tocar un balón.

De eso es justo de lo que queremos hablar: el contraste en el desarollo del futbol femenil en África. Mientras algunos países pueden armar selecciones muy competitivas, en otros aún está casi prohibido que las mujeres practiquen futbol.

Para ser más precisos: ni siquiera podemos hablar de futbol femenil en África, sólo de que algunos países de África tienen futbol femenil, lo cual es muy distinto. En pleno 2023 el futbol femenil en el continente africano aún lucha por existir.

Empecemos por hablar de los más recientes antecedentes para dimensionar el poco desarollo del futbol femenil en África. Para el Mundial femenino de 2019, sólo 8 selecciones participaron en la Copa Africana de Naciones un año antes. Dicho torneo sirvió como premundial.

Esas ocho disputaron el torneo tras una etapa de clasificación donde participaron 24 de 53 seleciones que tenían la posibilidad de hacerlo. Esto es, ni la mitad de los países miembro de FIFA formaron parte de las eliminatorias para el torneo.

Para la Copa Africana de 2022, que también sirvió como premundial para el Mundial Femenil 2023, aumentó el número de selecciones participantes: de 8 pasaron a ser 12. Sólo 4 lugares más.

Durante las eliminatorias para el torneo se presentaron varias goleadas de escándalo por la enorme brecha de nivel y distintos enfrentamientos se cancelaron porque alguna selección fue descalificada, no se presentó o se retiraron de la competencia antes de los partidos. Este tipo de situaciones también sucedían en el futbol varonil… hace poco más de 50 años, mínimo.

Pero como decíamos, algunas selecciones sí le dan importancia al desarollo del futbol femenil, al grado de presentarse dignamente en un Mundial Femenil. Camerún y Nigeria calificaron a octavos de final en Francia 2019 (2 de las 3 participantes), por ejemplo.

Nigeria, de hecho, es considerada una potencia en África como sucede en futbol varonil. Ha estado en todos los mundiales femeniles y suelen tener buenas actuaciones en mundiales de categorías menores (Sub-17 y Sub-20). Fueron semifinalistas del último Mundial Femenil Sub-17.

Para la Copa del Mundo de 2023 calificaron 4 selecciones: Zambia, Marruecos, Nigeria y Sudáfrica. Y es aquí donde vamos a hablar de un caso de desarrollo positivo en el futbol femenil de África: Las Leonas del Atlas.

Las marroquís son justo un ejemplo de superación y desarollo reciente; debutarán en un Mundial Femenil. Eso se debe en gran parte al compromiso de su federacion y autoridades por darles los recursos necesarios.

Quedaron subcampeonas de la Copa Africana de Naciones 2022, torneo que se jugó en su país. 50 mil personas entraron al Estadio Moulay Abdallah de Rabat para la final, un récord histórico de asistencia para un partido de futbol femenil en Africa, según retoma el portal Atalayar.

Ese gran resultado en la Copa Africana de Naciones no surgió de la nada. Inversión en sus ligas regionales, la contratación de entrenadores provenientes de Europa y la creación de la Liga Nacional de Fútbol Femenino (LNFF) en 2019, son sólo algunos de esos pasos dados por Marruecos.

Tal como pasó con la creación de la Liga MX Femenil en México, la Real Federación de Futbol de Marruecos llevó a los clubes de la liga varonil a crear su rama femenina. La RFFM asumió desde entonces los salarios de las futbolistas y el cuerpo técnico.

En pocas palabras, Marruecos es hoy en día subcampeón de futbol femenil en África gracias a la inversión, profesionalización y desarrollo de sus jugadoras. No hay varita mágica ni hilo negro, todos los países saben qué hacer para desarrollar el futbol femenino, pero aún se niegan a hacerlo.

Lamentablemente cuando hablamos de África, decir que algunos países se niegan a dar pasos para el desarrollo del futbol femenil es un tema más profundo. En pleno 2023 aún hay países donde de plano está prohibido por cuestiones culturales, sociales, religiosas y más.

Empecemos, por ejemplo, por Tanzania. En ese país el futbol aún “es para hombres”. No hay prohibición, pero en la mayoría del país —especialmente en las zonas apartadas— está muy mal visto socialmente que las mujeres jueguen futbol. Las familias pueden enfrentar situaciones como desprestigio si alguna de sus integrantes practica el balompié.

Existe un reportaje del New York Times donde lo anterior queda plenamente exhibido. Jóvenes del archipiélago de Zanzíbar formaron una liga prohibida. Sus ganas de jugar futbol se impusieron a los tabús sociales, así como a las creencias musulmanas que imperan en la mayoría del territorio, y crearon una mini liga femenil de futbol en Zanzíbar.

Apoyadas por Nassra Juma Mohammed, exjugadora de la selección femenil de Tanzania, el primer equipo se creó en el 2007. A pesar de eso, al menos hasta 2018 el discurso desde el Consejo Deportivo de Zanzíbar sigue siendo que “el fútbol es un deporte de hombres”.

Eso piensa su titular, Hassan Tawakal, quien además considera que la mayoría de las futbolistas son lesbianas, lo cual vuelve al futbol femenil en algo no sólo mal visto, sino peligroso. En Zanzíbar la heterosexualidad es castigada penalmente. Lo dicho, una lucha del futbol femenil por existir en África.

“¿Dónde está tu jefe?” es la pregunta más habitual que recibe de sus homólogos Ana Cristina Maye, coordinadora general de la Federación de Guinea Ecuatorial, cuando se presenta en alguna convención de futbol; claro, eso cuando no la ignoran por ser mujer. “La jefa soy yo”, responde siempre con firmeza. Ella es un pilar de la lucha del futbol femenil en África.

Ana Cristina Maye salió de África a los ocho años de edad. Emigró desde su natal Guinea Ecuatorial hacia España, donde practicó futbol con mucha normalidad. Actualmente busca que las mujeres en África jueguen futbol —si así lo desean— con la misma normalidad, pero el reto es muy grande.

“A veces entro en un sitio y noto el rechazo de los otros directivos. Te rechazan con la mirada, con un lenguaje no verbal. Yo estudio la cultura de un país antes de viajar y si es necesario me tapo el pelo con un pañuelo, pero exijo que me hablen. El fútbol sigue estando muy masculinizado, pero la fuerza de la mujer se tiene que notar. Si nos dejasen podríamos hacer mucho más. ¿Por qué no?”.