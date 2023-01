Chismecito: ¿Qué onda con los señalamientos de Summer Mason tras su salida de Xolos Femenil?

Pasen las palomitas: La estadounidense Summer Mason reforzó a Xolos en junio de 2022 para pelear por un título de Liga MX Femenil; su paso por el equipo fue muy corto y de unas semanas para acá, la futbolista publica que se encontró con un club tóxico.

Algunos fans se sacaron de onda con sus mensajes en redes sociales; sin embargo, estos no cesan y ya llamaron la atención de otras futbolistas de Tijuana. Los señalamientos van y vienen, pero por ahora, las versiones que conocemos no son directamente de Xolos, sino de su exjugadora y testimonios anónimos.

La polémica con Summer Mason después de su paso por Xolos

La bomba explotó con una dinámica de preguntas y respuestas en la cuenta de Instagram de Summer Mason. Algunos fans realizaron cuestionamientos sobre su salida de Xolos hace unos meses y ella habló de un ambiente tóxico.

“Hay muchas personas doble cara o personas que hablan mierda y critican cuando deben enfocarse en sus propios problemas“.

Foto: Xolos Femenil

Conforme publicaba más historias, Summer Mason recibió más respuestas y preguntas; no obstante, entre ellas apareció otro supuesto testimonio de un extrabajador o trabajadora en lo que serían temas administrativos.

“Miré que te saliste de Xolos por la toxicidad. Yo estaba en las oficinas y me pasó lo mismo. Me inculparon de algo que no hice y había pruebas de que no fui yo. Me faltaron el respeto y mucho que ver por la misoginia y el nepotismo“, indicó la persona.

Summer Mason no solo retomó la historia, sino que también habló de una compañera que quiso desmentirla. Se trata de Vero Pérez, quien se mantiene en el plantel de Xolos y le ‘volteó’ la jugada a la estadounidense.

Captura de pantalla

La respuesta de Verónica Pérez

Después de varios meses quejándose de Xolos, Summer Mason recibió una respuesta en redes sociales. Verónica Pérez retomó una de sus historias y publicó que la estadounidense “dice puras tonterías“.

“Esto es una mentira. Tenemos pruebas y mensajes del cuerpo técnico hacia Summer. Igual todas estuvimos en una junta en donde el profe nos dijo a varias que no íbamos a jugar un partido para dar minutos a menores. Mejor di las cosas como fueron y no decir mentiras para quedar bien.

“También llegaste hablando mierda de la Liga MX Femenil y las jugadoras. Qué bueno que ya no estás porque en mi opinión tú eres la tóxica y no necesitamos jugadoras como tú en esta Liga“, soltó la mediocampista de Xolos.

Captura de pantalla

Sin embargo, no es la primera vez que Pérez publica un mensaje de este tipo. El 29 de octubre de 2022 utilizó su cuenta de Twitter para hablar sobre futbolistas que creían estar por encima del equipo.

¿Qué tiene que ver eso con Summer Mason si no la mencionaron? El mismo día y después de enfrentar al América, el DT Juan Romo habló de una situación disciplinaria que estaba en manos de los directivos de Xolos.

“Para nosotros es muy importante la disciplina y la directiva está manejando ese tema. No lo sé (si Summer Mason volvería a Xolos). Tiene que ver la directiva con ella para resolver algunos temas; son cuestiones en las que yo no tengo nada que ver“.

Captura de pantalla

El estratega fue claro sobre la situación de Summer Mason:



"Para nosotros es muy importante la disciplina y la directiva está manejando ese tema". pic.twitter.com/bBttXedJt5 — PressPort (@PressPortmx) October 29, 2022