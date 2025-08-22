Lo que necesitas saber:

El Sunderland derrotó 3-0 al West Ham en la primera jornada de la Premier League.

El Sunderland es el equipo del momento, al menos en cuanto a cariño de la afición mexicana se refiere. Y es que un buen día, la banda en X decidió que era momento de apoyar al club recién ascendido a la Premier League.

Así que, para apoyar el movimiento en pro de los ‘Black Cats’ les dejamos por acá la fecha, hora y transmisión de su partido contra el Burnley de la jornada 2. Veremos si suman su segunda victoria consecutiva. En el arranque del torneo, aplastaron 3-0 al West Ham.

Sunderland en la Premier League
Sunderland en la Premier League / Fotografía @SunderlandAFC

¿Dónde ver el Burnley vs Sunderland?

Vamos a lo importante. El Burnley vs Sunderland se juega el sábado 23 de agosto a las 8:00 hrs. Y para fortuna de su enorme afición mexicana, el partido será transmitido por TNT Sports.

Así que, no hay pretexto para no seguir al equipo de México (por ahora) y mucho menos después del partido contra los Hammers que aumentó las ilusiones.

PartidoFecha y horarioSedeTransmisión
Burnley vs SunderlandSábado 23 de agosto
8:00 hrs (Tiempo de México)		Turf MoorTNT Sports

¿Qué dice el Sunderland del apoyo mexicano?

Y por si se preguntan, el Sunderland recibió con los brazos abiertos a toda la afición mexa que comenzó a apoyarlos. Todo inició como una broma para apoyar al equipo ‘underdog’ de la temporada de la Premie. El ganador de la encuesta fueron los ‘Black Cats’ y en poco tiempo se volvió viral, tanto así que llegó hasta los oídos del club.

Afición mexicana apoya al Sunderland
Afición mexicana apoya al Sunderland / Captura de pantalla

Así que, sin más explicación toca apoyar a nuestro Sunderland de toda la vida en su regreso a la Premier League. Ese equipo que pasó de no ser el favorito de nadie a convertirse, inesperadamente, en el más querido de la banda en X. No cabe duda que los mexicanos somos una cosa bárbara.

