Estos son los kits sanitarios que recibirán los 25 mil aficionados en el Super Bowl

El Super Bowl LV pasará a la historia por el contexto histórico en todo el mundo, debido a la pandemia del coronavirus. El juego entre los Tampa Bay Buccaneers y los Kansas City Chiefs será el primero que se dispute con la nueva normalidad en los deportes, es decir, con un aforo limitado en las tribunas.

De esta manera, el Raymond James Stadium tendrá un aforo de 25 mil espectadores, entre ellos siete mil 500 serán parte del personal de la salud que ha combatido al coronavirus en primera línea y que ya cuentan con la vacuna.

En un principio, el aforo total sería de poco más de 22 mil personas, sin embargo, se autorizaron entradas extra para tener un aforo final de 25 mil aficionados, quienes tendrán que pasar los filtros establecidos para reducir los riesgos de contagio.

De esta manera, las personas que veamos en las tribunas ya habrán pasado por el control de temperatura, pero además habrán recibido un kit especial. Cada una de las 25 mil personas en el estadio recibirán un paquete con un cubrebocas con el logo del Super Bowl.

El kit cuenta también con un paquete de cinco toallas para desinfectar superficies, además de una botella pequeña con gel antibaterial, así como una guía básica con los cuidados necesarios dentro del estadio.

“Todo el personal y los aficionados, incluidos los siete mil 500 héroes de la salud vacunados que reciben boletos gratis de la NFL, deberán usar cobrebocas durante el juego”, explicó Brian McCarthy, vicepresidente de comunicación de la NFL, quien compartió imágenes de los kits.

The #NFL is providing all 25,000 fans with these free PPE kits upon arrival at the stadium for #SBLV. All personnel and fans, including the 7,500 vaccinated health care heroes who are receiving free tickets from the NFL, will be required to wear face coverings through the game. pic.twitter.com/X4RrKuSj5c

— Brian McCarthy (@NFLprguy) February 2, 2021