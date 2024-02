Los San Francisco 49ers se quedaron a tres segundos de romper la sequía de 29 años sin ganar un Super Bowl, culpa de errores ofensivos, defensivos y de esa bendita patada bloqueada y por si fuera poco algunos de sus jugadores no tenían ni idea de las reglas del tiempo extra.

Recordemos que las dichosas reglas fueron modificadas apenas en el 2022 por lo que era algo ‘desconocido’ para algunos lo que influyó de forma negativa en su estrategia de juego a diferencia de los Kansas City Chiefs que acostumbran a repasarlas casi cada semana.

Y ahí está la diferencia entre un equipo campeón y otro que dejó escapar varias oportunidades.

A inicios del 2022 y después de un duelo entre los Buffalo Bills y los Chiefs, la NFL aprobó unos cambios la regla del tiempo extra; ambos equipos tendrían una posesión del balón durante el tiempo complementario a diferencia de la anterior que le daba solo la posesión al equipo que ganó el volado.

Con la regla anterior, aquel que se quedaba con el volado tenía prácticamente el juego en la bolsa, pues sí el equipo que tuviera la primera ofensiva en tiempo extra anota, se acababa el partido. Aunque esa regla se sigue usando para juegos de la temporada regular y la nueva regla solo en postemporada.

San Francisco acarició el ‘Vince Lombardi’ durante unos instantes, pero nunca logró aumentar su ventaja en tiempo regular, eso le costó el empate y que todo se decidiera en tiempo extra. Fue ahí donde su desconocimiento terminó por sentenciar el juego.

Y es que Arik Armstead liniero ofensivo de los 49ers, ni siquiera tenía idea de que había una nueva regla, no es broma, según sus propias palabras ‘no sabía qué estaba pasando’ en el campo del Allegiant Stadium.

Mismo caso de Kyle Juszczyk, el fullback de los ‘Niners’ tampoco sabía que la regla del tiempo extra en temporada regular y postemporada era distinta, creía, erróneamente, que con anotar un touchdown les bastaba acabar el juego y ser campeones

“¿Sabes qué? Ni siquiera me di cuenta de que las reglas de los playoffs eran diferentes en el tiempo extra. Supongo que lo único que quieres es anotar un touchdown y ganar. Supongo que ese no es el caso. No conozco totalmente la estrategia allí. No habíamos hablado de eso, no”

Kyle Juszczyk, fullback de San Francisco