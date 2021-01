Todo lo que debes saber sobre el Superclásico Argentino Femenil

¡No podían quedarse atrás! El futbol femenil en Argentina no deja de crecer y la Primera División está a pocas horas de vivir un partido histórico: el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate definirá a las campeonas del Torneo Transición.

Se trata de una de las rivalidades más pasionales en este país y también a nivel internacional, pero apenas vivirá si segundo episodio protagonizado por mujeres.

El primer y único enfrentamiento entre estas escuadras se llevó a cabo el 24 de septiembre de 2019 en La Bombonera, que recibió en sus tribunas a poco más de 5 mil aficionados.

Las figuras a seguir en el Súperclasico

Las futbolistas argentinas llevan el futbol en las venas. Durante el Súperclásico, habrá varios elementos que podrían marcar diferencia para conseguir el título y sus historias son dignas de contar.

Lorena Benítez: Nació el 3 de diciembre de 1998 en Lomas de Zamora, Buenos Aires. Contó a la FIFA que comenzó a jugar futbol en equipos de niños, le decían Lorenzo, se quitaba los aretes y participaba con papeles que la hacían pasar por otro varón.

La volante se incorporó a un club femenil cuando tenía 11 años de edad y a los 14 dio el salto a Primera División con San Lorenzo de Almagro. En 2016 llamó la atención con sus actuaciones en Selección Argentina y firmó con Boca Juniors.

A la par, se incorporó al Kimberley Atlético Club de futbol sala y es considerada la mejor argentina en esa disciplina. Con la Albiceleste disputó el Mundial de Francia 2019 y su carrera pinta para conseguir logros todavía más grandes.

Andrea Ojeda: Tiene más goles con la playera de Boca que el mismísimo Martín Palermo. Con esa oración podemos resumir la importancia de esta atacante oriunda de Glew, Buenos Aires.

De acuerdo con Infobae, la jugadora presume más de 400 anotaciones en el equipo xeneize, mientras la cuenta de Palermo terminó en 236 goles. Además, en su carrera se ha encargado de romper con los estereotipos impuestos durante años.

“En mis inicios no estaba bien visto que una mujer jugara al fútbol, pero a mí me gustaba más jugar que prestarles atención a los demás. A mi madre y a mi hermana mucho no le gustaba la idea, pero después siempre me alentaron a seguir“, dijo la atacante al medio argentino.

Con 36 años de edad, la histórica también presume experiencia con Fundación Albacete y el Granada, ambos del futbol español. Regresó a su país en 2019 y además de ganar el Superclásico, sus objetivos se extienden a conquistar próximamente la Copa Libertadores.

Lucía Martinelli: Tiene 31 años de edad y más allá de su talento como jugadora, es exitosa como Veterinaria, carrera que ejerce a la par. A diferencia de otras colegas, ella se decidió por incursionar en el balompié hace pocos tiempo.

“El futbol me eligió a mí, no al revés. No me lo propuse ni estaba en mis planes, de chica me desalentaron a jugarlo, y me hubiera venido bien por cuestiones técnicas. No quise ser futbolista hasta hace unos tres años“, relató a la FIFA.

Los padres de Martinelli preferían que estuviera lejos de los balones y cerca de los estudios, pero en la Universidad de Buenos Aires alternó sus pasiones y en 2018 emigró al Deportivo Huila de Colombia e incluso ganó la Libertadores.

Más datos sobre la Final

El Súperclásico se concretó después de que las Xeneizes eliminaran a UAI Urquiza y las Millonarias dejaron en el camino a San Lorenzo. La Final del Torneo Transición se disputará el martes 19 de enero a las 16:00 horas (tiempo del centro de México).

La sede será neutral: la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) eligió el estadio de Vélez Sarsfield, ubicado en el barrio de Liniers.

En 2020, a pesar de las complicaciones provocadas por la pandemia de COVID-19, la AFA presentó una estrategia que busca el crecimiento del futbol femenil con equipos de todo el país y objetivos a cinco años.

Como parte de ese plan, se contempla que los clubes de Primera División firmen al menos 12 contratos profesionales y tanto Boca (todo el plantel) como River (20), son de los que cumplieron y hasta superaron esa cifra.

El único antecedente del Superclásico Argentino Femenil es de 2019, ahí las azul y oro se impusieron con un contundente 5-0. Los goles fueron obra de Florencia Quiñones, Florencia Vallejos y Fanny Rodríguez marcó triplete.