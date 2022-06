Los deportistas alrededor del mundo juegan un papel de suma importancia, no sólo para sus deportes, sino para los fanáticos. En esta ocasión, le tocó a Checo Pérez ponerse la capa y el antifaz, aunque no de manera literal.

Muchos aficionados ven a Checo Pérez como una inspiración y uno de ellos recibió un mensaje por parte del piloto mexicano para la lucha en contra de una enfermedad.

Foto: Getty Images

Las redes sociales fueron de gran ayuda, pues una mujer buscó a Checo Pérez con una petición y era la de mandarle un mensaje de apoyo a su padre que tiene una lucha contra el cáncer.

Checo Pérez respondió el llamado y previo al Gran Premio de Bakú, le mandó un mensaje de apoyo, además de buena vibra en la lucha para poder vencer a la enfermedad.

¡Canelo Álvarez estaría orgulloso! El boxeador mexicano no es el único que ha utilizado las redes sociales para ayudar y apoyar a la gente, porque Checo Pérez le anda haciendo competencia.

Foto: Reuters

El mensaje de Checo Pérez a un fan

Pia Galindo como se hace llamar en redes sociales la chica que pidió la ayuda de Checo Pérez para darle ánimo a su papá y Twitter hizo su magia para que el piloto mexicano le mande el mensaje.

“Hola Luis, soy Checo Pérez. Te quiero mandar un mensaje para animarte mucho, me contactó tu hija que estuvo moviendo cielo, mar y tierra para dar conmigo. Afortunadamente ya pudimos estar en contacto y sólo mandarte muchas fuerzas y espero este fin de semana darte otra alegría, mucha fuerza“, dijo el piloto en su mensaje.

Foto: Getty images

Pero la cosa no terminó ahí, porque Pia compartió un video con la reacción de su padre al mensaje, que de inmediato al ver el mensaje del piloto, rompió en llanto de la emoción.

Después de la emoción, el padre de Pia también le mandó un mensaje de agradecimiento a Checo Pérez: “Checo me acabas de dar la sorpresa de mi vida. Yo siempre he sido fan tuyo. Siempre has sido inspiración no sólo para mí, sino para millones de mexicanos“.

Aquí esta mi papá re emocionado @1AntonioPerez @SChecoPerez mil millones de gracias. pic.twitter.com/6DqYMbrTnV — la espía (@piapuntocom) June 8, 2022