Wimbledon queda suspendido por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial

El coronavirus logró algo que parecía imposible. Este miércoles se ha anunciado oficialmente que Wimbledon queda suspendido debido a la pandemia que azota al mundo, por lo que por primera vez, luego de 75 años cuando la Segunda Guerra Mundial tenía lugar, este torneo de Grand Slam queda suspendido.

A través de un comunicado se hizo oficial la suspensión de Wimbledon, el Grand Slam más antiguo de la historia al iniciar en 1888. El coronavirus sigue siendo el motivo principal de la suspensión de eventos deportivos, es por ello que para no poner en riesgo la salud de ningún atleta, este torneo queda suspendido y se disputará hasta el año siguiente.

“Con mucho dolor la directiva del All England Club y el comité organizador de Wimbledon han decidido hoy que los campeonatos de 2020 van a ser cancelados debido a la preocupación de la salud pública ligada a la pandemia de coronavirus“, menciona el comunicado sobre Wimbledon.

It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.

The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021.https://t.co/c0QV2ymGAt

— Wimbledon (@Wimbledon) April 1, 2020