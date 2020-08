¿Qué jugadores pelearán por el título de goleo en la Champions y Europa League?

Tras prepararnos por meses y luego de una larga espera, por fin regresa la UEFA Champions League y Europa League. Viviremos partidos tremendos, habrá muchas emociones y además del trofeo de campeón, el título de goleo es algo que hay que destacar, por lo que haremos un recuento de cómo va la lucha por esta presea.

Tuvieron que pasar alrededor de 5 meses para que los torneos más importantes a nivel de clubes en Europa se pudieran reanudar. La pandemia de coronavirus sigue latente pero de momento estas ‘noches mágicas’ por fin regresan a nuestro hogar, así que agosto será un mes de grandes encuentros y de disfrutar a algunos de los mejores jugadores del mundo.

La pelea por el título de goleo está más candente que nunca y aunque hay algunos jugadores que ya fueron eliminados de la contienda, analizaremos cómo va la tabla de ‘killers’ hasta este momento.

¿Quién es el goleador de la Champions League?

La UEFA Champions League se quedó a medias en la ronda de los Octavos de Final, por lo que veremos partidos muy emocionantes: Barcelona vs Napoli, Bayern Múnich vs Chelsea, Juventus vs Lyon y Manchester City vs Real Madrid.

Además de estos, clubes como el PSG, Atlético de Madrid, Leipzig y Atalanta ya están instalados en los Cuartos de Final y estos equipos tienen en su ‘poder’ a goleadores que compiten por el título de máximo rompe redes. La lucha va así:

Jugadores con 11 goles : Lewandowski (Bayern Múnich)

: (Bayern Múnich) Jugadores con 10 goles : Haaland (Borussia Dortmund, ya eliminado de la Champions League)

: (Borussia Dortmund, ya eliminado de la Champions League) Jugadores con 6 goles: Gnabry (Bayern Múnich), Kane (Tottenham, ya eliminado de la Champions League) y Mertens (Nápoles)

Gnabry (Bayern Múnich), Kane (Tottenham, ya eliminado de la Champions League) y Mertens (Nápoles) Jugadores con 5 goles : Depay (Lyon), Gabriel Jesus (Manchester City), Icardi (PSG), Ilicic (Atalanta), Lautaro Martínez (Inter Milán, equipo que fue eliminado), Kylian Mbappé (PSG), Heung Min Son (Tottenham, ya eliminado de la Champions League) y Raheem Sterling (Manchester City)

: Depay (Lyon), Gabriel Jesus (Manchester City), Icardi (PSG), Ilicic (Atalanta), Lautaro Martínez (Inter Milán, equipo que fue eliminado), Kylian Mbappé (PSG), Heung Min Son (Tottenham, ya eliminado de la Champions League) y Raheem Sterling (Manchester City) Jugadores con 4 goles: Benzema (Real Madrid), Forsberg (Leipzig), Hakimi (Borussia Dortmund, equipo eliminado), Orsic (Dinamo Zagreb, ya eliminado), Promes (Ajax, también fue eliminado), Rodrygo (Real Madrid), Sabitzer (Leipzig), Salah (Liverpool) y Timo Werner (Leipzig) , quien no jugará el cierre del torneo por fichar con el Chelsea.

¿Quién sería el campeón de goleo en la Europa League?

La Europa League también está pro definir a los clubes que jugarán la ronda de los Cuartos de Final, pues sus series no se pudieron completar en su momento.

En este torneo no hay tanta distancia entre los goleadores ya que ha sido un año sumamente parejo pero lo que sí es de destacar es la presencia de jugadores que han ido a la alza y levantan la mano para ser los referentes de sus clubes. Así luce la tabla de goleo al momento:

Jugadores con 6 goles : Diogo Jota (Wolves), Alfredo Morelos (Rangers), Sporar (Sporting, club eliminado), Bruno Fernandez (Manchester United), Visca (Istambul) y Kamada (Frankfurt)

: Diogo Jota (Wolves), Alfredo Morelos (Rangers), Sporar (Sporting, club eliminado), Bruno Fernandez (Manchester United), Visca (Istambul) y Kamada (Frankfurt) Jugadores con 5 goles : Munir (Sevilla), Greenwood (Manchester United) y Marko Rugaz (LASK)

: Munir (Sevilla), Greenwood (Manchester United) y Marko Rugaz (LASK) Jugadores con 4 goles: Sinani (Dudelange, ya eliminado), Keseru (Ludogorets, ya eliminado de Europa League), Sadiq (Partizan, fuera del torneo), Boadu (AZ Alkmaar, fuera de la competencia), Depoitre (GENK, eliminado) y Paulinho (Braga, fuera de Europa League)

¿Con qué partidos arrancarán ambas competencias?

La Europa League comienza este miércoles 5 de agosto con los encuentros entre el Shakhtar vs Wolfsburg y Copenhague vs Istambul, ambos pactados para las 11:55 hors. La Champions League se reanudará este viernes 7 de agosto con los juegos entre el Manchester City vs Real Madrid y Juventus vs Lyon, ambos a las 14:00 hrs.