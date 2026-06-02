Lo que necesitas saber: El Tala fue criado conjuntamente por su madre y por su abuela, pero a ella también le dice mamá

‘Tala’ Rangel tiene dos mamás: su madre Miriam y su abuela Dolores. Entre ambas lo sacaron adelante en su niñez, desde antes incluso de que diera sus primeros pasos o conociera el futbol.

Tala Rangel, el niño que fue criado por su ‘mamá’ Dolores

Pasa que el ‘Tala‘ pasó la mayor parte de su primera edad en casa de su abuela Dolores, por eso la llama ‘mamá’, igual que a su madre. Es más, su ‘mamá’ Dolores fue quien lo llevó a sus primeros partidos en Ciudad Guzmán, donde comenzó a forjar el talento y las manos que hoy agradecen las Chivas y el Tricolor.

Foto: @raulra_22 – Instagram

El portero de las Chivas se crio en un hogar como millones en todo el país, donde la mujer saca la casta y toma el rol de padre y madre a la vez.

Pero en su caso, fueron dos mujeres las que hicieron un trabajo espectacular, ayudándolo a ser el profesional que hoy defiende el arco de la Selección Mexicana.

Foto: @raulra_22 – Instagram

‘Tala’ Rangel ahora recibe la visita de sus mamás en el estadio

También en casa de su ‘mamá’ Dolores, el pequeño Raúl veía los juegos de las Chivas en televisión, en la misma sala donde hoy sus dos mamás miran la mayoría de los partidos del Rebaño.

¿Y por qué decimos que la mayoría de los juegos? Porque esos que no ven en televisión, los disfrutan en el estadio. Dolores nunca sale sin prender una veladora a la Virgen de Guadalupe para encomendar a su ‘hijo’ cuando toca ir a la cancha a verlo.

“Siempre al ir al estadio para apoyar a mi nieto, se lo encomiendo a la Santísima Trinidad y a las ánimas de sus abuelos… que lo cuiden, lo protejan y tenga mucho éxito”, cuenta, según cita ESPN.

Foto: @raulra_22 – Instagram

Aquel pequeño ‘Tala’ Rangel que miraba los partidos del Rebaño en TV, ahora forma un corazón con sus guantes cuando mira a sus dos mamás en la tribuna. Una historia única del guardameta de la Selección Mexicana.