Tal vez pocos lo recuerdan, pero Carlos “Gullit” Peña está en México, después de una frustrada aventura en el extranjero y su criticado paso por Cruz Azul y Necaxa. El mediocampista mexicano ahora juega en lo que queda del Ascenso MX, con Correcaminos.

Ante de la pausa en el Ascenso MX por la pandemia del coronavirus, el “Gullit” Peña disputó siete partidos, cinco de ellos como titular. Eso ha sido suficiente para colocar al equipo tamaulipeco en el segundo puesto de la tabla general con 18 unidades, cuatro menos que el líder Mineros.

El “Gullit” se ha portado bien con su nuevo equipo, pues hasta hora no hay reportes de indisciplinas, mismas que condicionaron su paso por el Rangers de Escocia, el los ya mencionados Cruz Azu y Necaxa, pero por si las dudas, el presidente de Correcaminos, Miguel Mansur, ha pedido la ayuda de la población.

El directivo pidió a los aficionados que si ven al “Gullit” ingiriendo uno de esos brebajes que causan efectos mareadores, se lo hagan saber.

“En Victoria, la gente lo cuida y lo protege. Le dije a la afición hace meses, cuando él llegó, ‘El primero que lo vea, me habla’. ¿Y sabes cuántos me han hablado? ¡Nadie! Nadie me ha hablado… Él está comprometido con el deporte y con la ciudad; está comprometido con su familia y con lo que tenemos que hacer con este equipo”, comentó el directivo a ESPN.

Peña es originario de Tamaulipas, por lo que se encuentra con su familia. Dicen lo han visto, pero no en cantinas, bares ni antros, sino en alguno de los parques corriendo por las mañanas con su papá, de 70 años de edad.

“Hace días, por una calle del centro de Victoria, iba corriendo con su papá… su papá es instructor de box. ¿Cuántos jóvenes de 30 años corren con un papá de 70?”, indicó.

El “Gullit” forma parte del proyecto de Correcaminos para volver a la Primera División, ahora que el Ascenso sólo tiene 12 equipos, por lo que el Clausura 2020 es la máxima expresión de torneo corto, con sólo 11 fechas.