Gerardo Martino aseguró que para el partido contra Arabia Saudita habrá cambios, tanto en la elección de jugadores como en la postura mostrada ante Argentina, pues el Tri está obligado no sólo a ganar, sino a buscar la mayor cantidad de goles posibles para avanzar a los Octavos de Final del Mundial de Qatar.

El estratega ofreció una conferencia de prensa previo al partido contra Arabia.

Va a haber mucha gente de Arabia y mucha gente de México, así que en ese sentido la cosa va a estar pareja.

Me parece un partido decisivo porque es el tercero y determina los clasificados, y lo que tenemos que hacer es utilizar la posibilidad que nos brinda la Copa del Mundial de llegar al tercer partido con vida, sabiendo que si ganamos, podemos aprovechar los resultados de Polonia contra Argentina, así que a diferencia de otras selecciones que llegan sin posibilidades, nosotros tenemos nuestras.

¿Qué tanto preocupa el tema de gol, que no es nuevo sino del último año?

En este momento en especial, que es de más importancia porque necesitamos de los goles en el partido de mañana, pero lo que ha ocurrido en el último año con los jugadores han sido situaciones diferentes, porque hemos tenido mayoritariamente a los delanteros con problemas físicos, algunos llegaron bien a la Copa del Mundo, pero de último momento. Y así como los problemas defensivo no son únicamente problemas de los defensores, los de ataque no son únicamente problema de los delanteros.

Cuando me tocó estar con Paraguay en Sudáfrica 2010, clasificamos metiendo únicamente 2 goles y los dos goles lo hicieron los mediocampistas, esto demuestra que lo que pasa en un extremo o el otro de la cancha, depende de un equipo. Me preocupa, tenemos que ganar.

¿Yo hablé de la liga mexicana en algún momento? No hablé de la liga mexicana, digo que sería bueno que nuestros jugadores jugarán en el exterior. No hay necesidad de excusas, otros tenemos un partido con la necesidad de ganar, si hay algo que tiene este grupo es que nunca puso excusa, a veces nos toca describir las realidades, cuando decimos que jugamos bien 60 minutos, es porque jugamos bien 60 minutos, describimos una situación, porque el partido se tiene que analizar desde ese lugar.

Si la gente lo toma como una necesidad de poner excusa, lejos está este grupo de poner excusa, lo único que tenemos es dar respuesta a todo el pueblo mexicano. Si alguien lo sintió de esta manera, nunca fue nuestra intención, porque nos parece un elemento muy mediocre, vivir entrenando cuatro años un equipo y pensar que solo las excusas lo mantiene en el cargo.

¿Veremos algo nuevo frente a Arabia Saudita para generar goles?

Cualquier cosa de las que veamos mañana, que está claro por la necesidad del partido, tiene que ver con la conformación del equipo, y con gente de ataque.

En ningún caso no habrá estado entrenado. No se habrá visto en algún partido. No solamente lo de Argentina estuvo entrenado, sino que el esquema lo hicimos contra Canadá, y lo que pase mañana seguramente habremos trabajado. En lo que estoy en desacuerdo, es armar esquemas que los jugadores sientan que no tienen las herramientas para ejecutarlos. Más allá del resultado, lo que entiendo, es lo que buscamos hacer. Si uno analiza el partido, puede decir que lo que buscamos hacer resultó mejor en la defensa que en el ataque, pero aún cuando observamos las opciones que tuvimos para hacer daño al rival, veremos como estaba planeado el juego y como llevarlo a cabo.

El equipo generó poco. Probablemente necesitamos desdoblar mejor o desdoblar más, que los volantes se incorporen mucho más al área rival, lo mismo los laterales que son cosas que habitualmente hacemos y que también estaban pensadas frente a Argentina, siempre vimos la posibilidad de que al tener los dos delanteros rápidos por dentro, que los laterales se sumaran por ataque.

Mañana necesitamos laterales largos, que los ataques tengan una terminación con más gente del área. En los últimos dos años hemos sido un equipo que le ha costado hacer goles.

¿El rival (Arabia Saudita) es una de las revelaciones del Campeonato del Mundo?

Sí, absolutamente. España es el candidato para mí. Y es la que propone un futbol totalmente distinto al que se ve en la Copa del Mundo. Hay que sostener la excelencia en partidos de mano a mano y ganar jugando de una forma tan estética es mucho más difícil que ganar de casualidad. Los veo como un gran candidato.

Arabia, lo que hizo contra Argentina fue de un equipo muy bien trabajado, sobre todo lo de un achique de lineas, porque los goles fueron… Pero la parte defensiva y la intensidad y que los jugadores de argentina nunca se pudieran poner de frente, me parece bárbaro.

Imagínate que Lautaro por un dedo gordo hizo un gol y nosotros porque recorrimos mal una pelota de 25 metros, tuvimos un gol en contra.

¿El quedar fuera en primera fase, es un serio retroceso para un futbol mexicano de cara al futuro?

Yo me comprometo a contestar la pregunta dentro de cuatro días porque me voy a sentir más cómodo con mi respuesta. Porque ahora, seria una excusa. Tengo una respuesta para eso, pero no quiero dar una excusa. Estoy totalmente alejado de que un resultado, es un a frustración grandísima, ni hablar, pero también que el futuro esté ligado a solo un resultado, no estoy de acuerdo.

¿Por qué pensar que mañana contra Arabia Saudita cambiará el tema de gol? Se supo que el grupo quedó anímicamente afectado tras Argentina, ¿qué se ha hecho parea recuperarlos?

Fundamentalmente, observar en qué situación estamos. Mencionar que la situación en la que estamos, si bien hay dos goles que están de más (el segundo de Polonia y Argentina) y eso nos pone una situación más complicada… Entiendo que esta situación de poder tener una opción y somos gente de fútbol y estamos obligados a competir, levantarnos y seguir, es lo que nos tiene que sostener.

Hay algo con el amor propio y eso tiene que ver con estar en la Copa del Mundo. Hace 15 dias metimos 4 goles con Irak. Si eso es un argumento, pero somos capaces de hacer 10 situaciones contra Paraguay y no anotar, hacer 5 y 6 y meter 4 contra Irak.

Queremos tener volumen de juego, como contra Polonia, pero con mayor claridad al momento de definir las jugadas de gol. Tenemos que modificar esa parte, construir juego, pero que además esa construcción tenga continuidad en armar situaciones de gol y después meterla. No me parece el ser tan pesimistas con la falta de gol, porque en cualquier momento, encontramos esta ideas de crear más situaciones, los podemos empezar a hacer.

¿Hay nervios de enfrentar a Arabia Saudita?

Miedo no, los que competimos jugamos futbol. Miedo no tenemos, enfrentamos y respetamos a los rivales. No desconocemos todo lo bueno que hizo contra Argentina y Polonia, pero no creo que haya temor en alguien que está acostumbrado a competir permanentemente, pero si mucho respeto, como con todos los rivales.

¿Por qué no juega Funes Mori y como ve a Arabia Saudita?

No jugó por elección. Nosotros hemos tenido a los 26 jugadores a disposición y los que no estuvieron fue por elección, no hay otro argumento. Yo me apresuré a decir, porque así pensaba, que lo de Andrés era una lesión muscular, pero fue un golpe, pero incluso él estaba a disposición. Así que por cuestiones físicas no hemos tenido impedimento para contar con aglun futbolista.

Nosotros vemos a los 26 entrenar y decidimos elegir a los que están mejor. Arabia Saudita del primer tiempo con Polonia, buscó más el partido, lo protagonizó más, fallaron un penal… Y la de Argentina lo neutralizó muy bien en la parte defensiva, en función de situaciones de gol, me parece que los goles fueron más aislados.