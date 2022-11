Gerardo ‘Tata’ Martino quedó conforme, pero no satisfecho tras el empate de la Selección Mexicana frente a Polonia, tras el empate sin goles, y con un punto en el Grupo C, indicó que su postura y los planes para encarar a Argentina para el siguiente partido no cambia.

Eso sí, lamentó la escasa precisión en el ataque para llevarse el triunfo, con el cual México tendría una buena parte del camino ya avanzado de cara a los Octavos de Final.

El estratega indicó que el Tri merecía más, y es verdad, pues Polonia no tuvo grandes acciones, salvo la jugada del penal que terminó atajando Guillermo Ochoa.

“Fue un buen partido. En el primer tiempo lo controlamos, merecimos irnos con ventaja. En el segundo tiempo se emparejo el partido, ya no tuvimos jugadas claras y sucede la jugada más clara que fue la del penal en un error de salida nuestro. Pero en líneas generales creo que lo hecho en primer tiempo, debimos haber ganado el partido”.

¿Qué significa no haber ganado?

Evidentemente lo de Argentina sorprendió al mundo, resultados que solo pueden darse en una primera fase en un grupo mundial y probablemente eso también juega en la cabeza de nuestros futbolistas y de los futbolistas de Polonia.

Lo que nos faltó, en el primer tiempo un poco más de precisión a la hora de acertar al arco, pero estuvimos muy bien en intensidad, control de partido, atentos para no dejar correr al rival que sale bien al contragolpe y juega realmente a ese.

El resultado de Argentina

No cambia lo pensado contra Argentina, nosotros tenemos pensado jugar un tipo de partido, pero el resultado de Argentina no lo modifica. Pero el resultado, ahora, hace que los partidos que sean, terminen siendo tres finales para cada uno de nosotros.

En líneas generales me gustó la postura del equipo, sobre todo en el primer tiempo, me pareció muy completo, a lo largo de 45 minutos. Después en los 90 tuvimos puntos altos, la atajada de Memo que define el partido, y otras jugadas con Lozano que no pudimos esperar.

No creo que hayamos sufrido, porque nunca terminamos de dejar correr al rival, pero si al no tener circulación de pelota, en el segundo tiempo nos hicimos un poco más predecibles, aseguramos de más cuando hay un momento en el que teníamos que arriesgar más la pelota, pero es cierto que el primer tiempo se presionó de más.

Sobre ser Argentina y enfrentar a Argentina en un partido decisivo para la albiceleste.

Son cosas que en nuestra profesión suele suceder, nosotros trabajamos en México y pensamos exclusivamente en el bienestar de México, así que trataremos de hacer lo mejor en ese partido.

¿Qué México le espera Argentina?

Un México más inteligente, jugando el partido que tenemos que jugar, sabiendo el tipo de rival que tenemos enfrente, no podemos cambiar permanentemente lo que decimos un día y al siguiente cambiarlo. Jugamos con el candidato del grupo y uno de los candidatos a ganar la copa del mundo.

Nosotros tenemos que jugar el partido que necesitamos jugar. No me imagino que Argentina hubiera pensado jugar alguno de los tres partidos de una manera diferente, no creo que el resultado de hoy modifique la forma en la que Argentina jugará el segundo partido, si hubiera ganado hoy, hubiera salido a proponer y ganar el segundo partido.

Argentina va a intentar buscarlo como habitualmente lo hace.

Nos hace falta ser más efectivos en poder concretar las pocas ocasiones de gol que se dan en cada partido. No es que vamos a crear 15 para meter dos. A lo mejor tenemos 3 en el primer tiempo, dos en el segundo y alguna de esas tendríamos que concretar para poder plantear otro partido.

En el juego de hoy lo entiendo de esta manera, no porque hayamos gozado de muchas ocasiones de gol, pero tampoco es que Polonia haya tenido situaciones claras, pero la jugada más peligrosa de gol que fue el penal de Polonia, surge de una forma de jugar de nosotros, así que eso nos pudo costar el partido.

No creo que eso sea lo importante, lo único que tengo para decir, hoy sinceramente lo digo porque lo pensé durante cuatro años pero nunca lo pude ver por diferentes motivos, la suspensión del grito, estadios vacíos por la pandemia, y lo que quería ver era un estadio lleno de mexicanos alentando a México y eso hoy ocurrió hoy y me llenó de orgullo.

La gente entendió mejor que yo y mejor que ustedes, que lo más importante es la selección, es el equipo y ellos nos dieron un mensaje con el comportamiento de esta noche.

Hacia el futuro me parece que no necesitamos trabajar tanto porque el resultado está a la vista porque es lo que pasó, y es lo que necesitamos trabajar

Lo que sí creo es que tener a Arabia Saudita primera en el grupo, eso es lo que empezó a jugar en la cabeza de los jugadores y también en la nuestra, tampoco estoy diciendo que cambiamos la forma de jugar en torno a esa situación.