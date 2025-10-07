Lo que necesitas saber: Taylor Swift sí tuvo contacto con el equipo que organiza el show de Medio Tiempo de SuperBowl, pero solo para contestar preguntas de consulta.

Antes de saber que Bad Bunny sería el encargado de hacer el show de medio tiempo del Superbowl, hubo gran cantidad de rumores sobre Taylor Swift. Se dijo que ella era la primera opción e incluso Roger Goodell, Comisionado de la NFL, aseguró que había una ‘posibilidad’ de verla en el show.

Peeero ya nos enteramos que nunca existió una oferta formal o al menos eso es lo que dijo la propia Taylor durante su aparición en ‘The Tonight Show’ de Jimmy Fallon.

Foto: NFL (Facebook)

Taylor Swift desmiente oferta para estar en el Superbowl

Taylor Swift no quiere distraerse en otra cosa que no sea apoyar a Travis Kelce en sus juegos con los Kansas City Chiefs y esa es la razón principal por la que no se ve haciendo el show de medio tiempo, eso y que no hubo una oferta formal.

“¿Te imaginas si está ahí fuera cada semana, arriesgando su vida, practicando este deporte tan peligroso, de mucha presión e intensidad, y yo digo, ‘Me pregunto cuál debería ser mi coreografía? Creo que deberíamos hacer dos versos de “Shake It Up”, en “Blank Space”, en “Cruel Summer”, ¡eso sería genial!’. Esto no tiene nada que ver con Travis; a él le encantaría que lo hiciera. Pero estoy demasiado concentrada”.

La rubia explicó que sí estuvo en contacto con Jay-Z y su equipo sobre show, sin embargo, solo fueron algunas preguntas de consulta, sin otra intención más que tener su opinión.

“Jay-Z (quien organizó el espectáculo de medio tiempo) siempre ha sido muy bueno conmigo; nuestros equipos son ​​muy cercanos. A veces llaman y preguntan: ‘¿Qué opina de…?’ Y eso no es, como una oferta oficial ni una conversación en la sala de conferencias, sino más bien: ‘¿Qué opina de ello en general?'”.

En fin, tendremos que esperar unos años más para ver a Taylor en el show de medio tiempo, por ahora, habrá que prepararse para Bad Bunny.