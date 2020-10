Luego de ser protagonista en el juego ante Holanda y de ser nombrado el MVP de la Primeira Liga de Portugal, muchos se preguntaron por qué ningún equipo fichó al ‘Tecatito’ Corona, pues tiene calidad de sobra. El Sevilla fue el club más sonado pero al final todo quedó en un rumor… mismo que perdió fuerza supuestamente por el Manchester City.

El ‘Tecatito’ Corona lleva ya un rato en el Porto de Portugal y cada temporada da muestras de su tremenda habilidad. Es uno de los jugadores que más suenan en el mercado de fichajes, su precio no es muy alto pero al final del día no se puede concretar ningún movimiento. Al menos en esta ocasión, ya sabríamos por qué.

¿Manchester City ‘saboteó’ el fichaje del ‘Tecatito’ Corona al Sevilla?

No, no como tal pero vamos a analizar todo lo que pasó. De acuerdo a información del medio ‘El Desmarque‘, se informó desde hace unos días que el Manchester City estaba en busca del defensor Jules Kondé, mismo que supuestamente era ‘prioridad’ de Pep Guardiola pero que al final ya no se dio.

El Sevilla le iba a vender a Julen Kondé al Manchester City por unos 30 millones de euros, dinero que le serviría a los españoles para negociar con el Porto por el ‘Tecatito’ Corona.

Como ya se dijo, el Manchester City no finiquitó el movimiento y no hubo dinero para ir por el ‘Tecatito’ Corona, por lo que el Sevilla ya no pudo adquirir al mexicano… pero ojo, este no sería el final de la historia.

La fuente ya citada informó que Monchi, presidente del Sevilla, tiene en mente esperar hasta el mercado de verano del 2021 para ir con todo por el ‘Tecatito’ Corona, pues en ese tiempo podrían conseguirlo a un precio más bajo. El contrato del mexicano vence en el 2022 por lo que si no renueva, podría negociar como agente libre en enero de dicho año.

El ‘Tecatito’ Corona comentó recientemente que tiene en mente volver a jugar en la Liga MX aunque no a corto plazo, por lo que de seguir sin una oferta interesante, regresar a México podría ser una de sus principales opciones.