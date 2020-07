Teemu Pukki: El goleador del Norwich al que se le acabó ‘la magia’

La jornada 35 de la Premier League ha arrancado ya y el Norwich firmó su descenso. Perdieron por goleada ante el West Ham en un partido que se veía más equilibrado en el papel pero no fue así, por lo que los ‘Canarios’ van de regreso a la Championship y con ello ya no veremos a Teemu Pukki, un goleador que dio mucho de qué hablar al inicio de campaña pero se le acabó su ‘magia’.

El Norwich City es uno de los tres equipos que ascendieron esta temporada y de inicio se veía mucho más sólido de lo que es ahora. Sin duda alguna, Teemu Pukki había sido el sustento de este equipo e ilusionó a los fanáticos en primera instancia pero con el paso de las jornadas, su magia se fue terminando.

El arranque goleador de Teemu Pukki

Teemu Pukki, delantero nacido en Finlandia, fue una de las grandes sorpresas de la Premier League en las primeras cinco jornadas y es que con sus goles parecía que el equipo sólo necesitaba algo de adaptación para ser un ‘rival incómodo’.

El finlandés anotó 6 goles en sus primeros 5 partidos: 1 al Liverpool, 3 al Newcastle, 1 al Chelsea y 1 al Manchester City. Tres goles a clubes del ‘Top 6’ se dice muy fácil pero la realidad es que este hombre estaba con la puntería fina.

¿Y la magia?

A partir de la jornada 6 su cuota goleadora fue en picada y es que el Norwich comenzó a perder partido tras partido, los jugadores parecían ya no saber cómo jugar en conjunto, Teemu Pukki era el goleador pero no podía hacer todo él mismo y no sólo fue una debacle para él, sino para el conjunto en general.

Después de esto y tras 30 jornadas más Teemu Pukki sólo pudo hacer 5 goles, dejando claro que no era el de un inicio y pese a que figuró entre los máximos anotadores de la Premier League, ya no lo vimos ‘despertar’ nunca más.

El Norwich hoy en día se ubica en la última posición de la Premier League con 21 puntos. La goleada que recibió del West Ham, más la victoria del Watford… e incluso sin ella, pues lo que requerían era ganar sí o sí para mantenerse con vida, firmó su descenso de la Premier League, por lo que no veremos más a este equipo.

A partir de este momento inicia una nueva travesía para el Norwich City y ya veremos cuánto tiempo les toma regresar a la Premier League, donde se van con una deuda pendiente con sus aficionados.