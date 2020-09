La NFL está temblando, literalmente. En apenas tres semanas disputadas de la temporada 2020 ya hay un brote de coronavirus luego de que los Tennessee Titans reportaran al menos ocho casos positivos, tras haber enfrentado a los Vikings.

Ese choque ante los Vikings, que terminaron ganando por 31-30, hizo que los dos equipos cerraran sus instalaciones de inmediato. Pese a que en Minnesota todos han dado negativo, tienen que seguir el protocolo establecido por la NFL.

Se espera que los Titans no entrenen en toda la semana y por lo tanto su duelo de la Semana 4 de la NFL, en el que recibirán a los Pittsburgh Steelers está en riesgo. Por eso acá te vamos a contar todo lo que tienes que saber del brote de coronavirus en la National Football League.

De los ocho casos de coronavirus que reportaron los Titans, cinco eran personas del staff y los otros tres jugadores. Todos a excepción de uno, estuvieron presentes en el partido ante los Vikings, disputado en Minnesota.

Eso fue porque el primer positivo de los Titans fue el entrenador de linebackers, Shane Bowen, reveló que había dado positivo por coronavirus. Es por eso que él ya no realizó el viaje a Minneapolis.

OJO eso no quiere decir que haya sido Bowen el que contagió al resto. Los integrantes de los Titans hicieron otro test el sábado y recibieron la prueba el domingo. Todos habían dado negativo, por lo que eran elegibles para el choque ante los Vikings.

¿Bowen pudo haber contagiado a los demás? Sí. Lo cierto es que el sábado 26 de septiembre, de acuerdo a información de ESPN, los Titans se hospedaron en el JW Marriott en Bloomington, Minnesota.

Los protocolos de la NFL dice que no pueden compartir habitaciones entre jugadores. Tampoco puede haber reuniones y prácticamente tienen que quedarse encerrados en su cuarto, justamente para evitar que haya un brote. Otro de los señalamientos es que no hay test el día del juego.

El domingo 27 de septiembre se enfrentaron a los Vikings en un partidazo, que dejó una de las mejores jugadas de la Semana 3 de la NFL y tras terminar el encuentro, volaron de regreso a Tennessee.

La NFL, en conjunto con la Asociación de Jugadores de la liga, explicaron que es principalmente por el tiempo que se tardan los resultados. Es decir, una prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), entrega el resultado por la noche.

Por otra parte se pueden realizar pruebas de concepto (POC) que sí arrojan resultados rápidos pero la desventaja es que no son tan precisos. Este tipo de tests se usan generalmente para confirmar un positivo o negativo de las PCR.

Hasta ahora no se ha revelado el nombre de algún otro contagiado de los Titans. Se sabe que además de Bowen son otros siete pero se desconocen sus identidades.

Las pruebas que se realizaron el lunes 28 de septiembre, tanto a Titans como a Vikings, revelaron a ocho contagiados por coronavirus en la franquicia de Tennessee, mientras que en la de Minnesota no se ha reportado ninguno, hasta ahora.

Hasta ahora la NFL no ha dado a conocer si el juego de los Titans ante los Steelers o el de los Vikings frente a los Texans será pospuesto o suspendido.

El protocolo dice que el tiempo de aislamiento debe de ser entre 5 y 7 días, pues es el tiempo que puede tardar el virus en presentarse. Es por eso que las instalaciones de los Titans estarán cerradas por lo menos hasta el sábado 3 de octubre.

