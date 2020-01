Texans remontan desventaja de 16-0 ante los Bills en tiempo extra

Los Baltimore Ravens podrían toparse ante el máximo exponente de las remontadas en estos playoffs. El mandamás de la Americana enfrentaría a los los Houston Texans después de que éstos remontaran una desventaja de 16 puntos de los Buffalo Bills y terminaran con la victoria 19-22

en el trepidante arranque de los juegos de comodines en tiempo extra, en lo que se puede interpretar como la venganza del episodio conocido como “The Comeback” de 1993.

Los Bills dieron una enorme demostración de cómo perder una cómoda ventaja y por ello tendrán que seguir el resto de los playoffs por TV, mientras que los Texans no sólo tendrán enfrente la próxima semana al mejor equipo de la Americana, sino al que entregó mejores registro, con sólo dos derrotas en 16 semanas. ¿Les alcanzará?

De los Texans sólo hubo noticias después del medio tiempo, mientras tanto los Bills sacaron provecho con la primera conexión exitosa de la tarde, cuando John Brown lanzó para 16 yardas con Josh Allen.

WHAT A START FOR THE @BUFFALOBILLS. John Brown throws to @JoshAllenQB for the TD!

📺: #BUFvsHOU on ESPN/ABC

Dos goles de campo en el segundo cuarto, por parte de Stephen Hauschaka, ambos de 40 yardas, le permitieron que Buffalo se fuera del descanso con ventaja de 13-0 y después 16-0 en el tercer cuarto.

Los Texans dieron señales de vida en la parte final, gracias a las 20 yardas por tierra por parte de Deshaun Watson, quien además fue el responsable de llevar por buen camino la conversión de dos puntos para poner las cosas 16-8.

There goes that man.@DeshaunWatson carries defenders into the end zone on this 20-yard TD run!

📺: #BUFvsHOU on ESPN/ABC

La distancia se recortó en el último periodo, con un gol de campo de 41 yardas de Ka’imi Fairbairn y entonces tuvimos juego 16-11 con casi 11 minutos en el reloj.

El momento anímico fue para los de Houston y le sacaron provecho, pues por primera vez en el partido se pusieron al frente en la pizarra en una jugada marcada por un previo error de Carlos Hyde, quien en las puertas de la zona de anotación soltó el ovoide, pero en la siguiente oportunidad, el propio Hyde cobró revancha con cinco yardas de Watson, quien después conectó con Hopkins para repetir el punto extra y en la conversión y el juego se puso 16-19 para frustración de los Bills.

La definición del juego se extendió a tiempo extra, pues la pizarra se empató con un gol de campo de 47 yardas de Hauschaka, cuando ya se daba por sellado el boleto de los Texans. Un gol de campo de Fairbairn en tiempo extra, sin embargo, le dio forma a la remontada.