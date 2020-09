Se suponía que este año se celebrarían los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, mismos que fueron aplazados hasta el 2021 por la pandemia de coronavirus pero la competencia no cambió de nombre. Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), aseguró que los planes para el próximo año siguen su marcha y aunque haya o no vacuna el certamen internacional se llevará a cabo, pues cree que pueden ser ‘seguros’.

Los casos de coronavirus en Japón han venido a la baja desde hace algunas semanas; el panorama luce bien, la crisis en dicho país parece que podría terminar pronto pero no es momento de relajarse, pues así como en algunas otras partes del mundo podría haber un rebrote. Pese a esto y aunque aún no hay una vacuna ‘oficial’, Tokio 2020 se llevaría a cabo de forma ‘normal’… aunque quizá sin ceremonia de apertura y clausura.

Este día se compartió una carta de Thomas Bach para dar seguimiento a un primer documento que redactó en abril de este año, donde aseguró que según su panorama, es seguro hacer un evento masivo de tal magnitud con o sin vacuna contra el coronavirus, pues otros deportes como el futbol o basquetbol ya lo han demostrado, así que confía en emularlo.

“Vemos que el deporte se puede organizar de forma segura, incluso bajo las restricciones vigentes. Esto debería darnos a todos confianza en nuestros preparativos para eventos futuros, incluidos los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Me gustaría agradecer a todas las personas que nos han llevado hasta aquí trabajando incansablemente para mantener nuestras sociedades en marcha, salvaguardando la salud de todos los interesados“, comentó Thomas Bach sobre Tokio 2020.

IOC President Thomas Bach today sent another message to the Olympic Movement entitled “Olympism and Corona II” to follow up on his first letter, which was sent at the end of April. https://t.co/4SzPWuCZhS #Olympics

— IOC MEDIA (@iocmedia) September 22, 2020