Las ofertas no le dejan de llover al astro argentino y es que aunque de momento todo se maneja como rumor, pronto podría explotar el bombazo. Thomas Tuchel le abrió las puertas del PSG a Lionel Messi y es que considera que el argentino puede encajar muy bien en su esquema táctico… pero reconoce que no saldrá tan fácil del Barcelona.

Thomas Tuchel dio una conferencia de prensa un día después de caer ante el Bayern Múnich en la final de la Champions League, donde una de las preguntas principales fue que si habría lugar para Lionel Messi en el PSG y el DT del conjunto parisino reconoció que le encantaría que se diera este movimiento.

“¿Qué entrenador le diría que no a Messi? Sería muy bienvenido, aquí tendría un gran lugar donde podría desempeñarse y seguir su carrera”, reconoció Thomas Tuchel en conferencia de prensa.

Thomas Tuchel (PSG head coach): “Lionel Messi? He’s very welcome, very welcome! (laughs)” pic.twitter.com/0IQsfs0Wlh

