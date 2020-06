Timo Werner se convirtió en nuevo jugador del Chelsea, en lo que es el primer bombazo del nuevo y largo mercado de fichajes que se tendrá.

Los ‘blues‘ dieron a conocer la transferencia. Timo Werner se quedará en el Leipzig hasta el final de la temporada de la Bundesliga y en julio reportará con el Chelsea. Eso sí, por el temor de Frank Lampard y del propio jugador por lesionarse, podrían no contar con él para el resto de la campaña de Premier y Champions League. Su contrato será hasta 2025.

“Estoy feliz de firmar con el Chelsea. Quiero agradecer al Leipzig, al equipo y a los aficionados. Estarán por siempre en mi corazón. Toca ver para adelante con mis nuevos compañeros, mi nuevo técnico y por supuesto, los aficionados del Chelsea. Juntos tenemos un futuro exitoso por delante“, declaró Timo Werner para la página de los londinenses.

To everyone at @ChelseaFC :

I’m incredibly happy to be joining the Blues next season! It feels like the right step for me and I am delighted to become a part of Chelsea FC. Really looking forward to playing for such a fantastic and historic club!

See you soon Chelsea fans! 👋 pic.twitter.com/WLcagJCHWt

— Timo Werner (@TimoWerner) June 18, 2020