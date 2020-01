El arranque del año ya ha valido la pena con los dos primeros partidos de playoffs de la NFL, salvo que seas seguidor de los Bills o de los New England Patriots, pero en términos generales, el 2020 nos ha dado un par partidos para volverse loco y que le han dado forma a las llaves rumbo a la final de la Conferencia Americana.

Los Ravens enfrentarán a los Titans que se impusieron a los Pats 21-13, mientras que los Chiefs ya esperan a los Texans después de la espectacular remontada ante los Bills.

Titans vs Ravens (Sábado 19:15)

Texans vs Chiefs (Domingo 14:05)

Tom Brady tuvo una noche complicada y pudo significar su última con los Pats, pese a que su contrato no ha terminado, sin embargo, la estrella de los Patriots podría cumplir el objetivo de jugar hasta los 45 años con otra franquicia. ¿Será en realidad el final de la era Brady?

La primera ofensiva exitosa de los Pats terminó como una patada de Nick Folk de 36 yardas, pero fue neutralizada con un envío de 12 yardas por parte de Ryan Tannehill para Anthony Firkser, quien puso a los Titans al frente al finalizar le primer cuarto 3-7.

El segundo cuarto arrancó bien para los Pats, pues Julian Edelman encontró camino vía terrestre y cuando el final del segundo episodio se aproximaba, Nick Folk le agregó otros tres puntos a New England con una patada de 21 yardas.

Sin embargo, los Titans volvieron a la pelea con Derrick Henry, quien se abrió paso por tierra para dejar las cosas 13-14 antes del descanso.

La segunda mitad fue una auténtica guerra ganada en la que las defensivas mostraron su arsenal, de modo que las ofensivas se quedaron en blanco hasta que en el último cuarto Logan Ryan interceptó un envío de Brady y lo mandó de regreso hasta la zona de anotación.

Si este es el final de la era Brady con New England ¿Este final le hace justicia a su carrera?