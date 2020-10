El brote de coronavirus en los Tennessee Titans parece estar controlado. Por segundo día consecutivo se registraron cero casos positivos en el equipo, una semana después de haber llegado casi a 20 personas contagiadas.

De acuerdo a información de ESPN, por segundo día consecutivo no se registró ni un caso positivo de coronavirus. Esto podría llevar a que las instalaciones de los Titans se abran en los próximos días, tras una semana de estar completamente cerradas.

Day 2 of all negative test results for the #Titans per sources. This means the team can get back to practice at the facility on Wednesday and the game against the Buffalo #Bills in Nashville is as scheduled. Great news for everyone.

— Dianna Russini (@diannaESPN) October 6, 2020