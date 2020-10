El brote de coronavirus en los Tennessee Titans pegó fuerte y en serio. La franquicia de la NFL ha reportado dos casos más positivos en su plantilla y ambos son jugadores.

La NFL dio a conocer que dos jugadores más dieron positivo por coronavirus. Cabe recordar que las instalaciones de los Titans están cerradas desde el martes 29 de septiembre, cuando se dio a conocer el brote y lo que llevó a que el duelo ante Steelers fuera pospuesto.

Un día antes se había revelado que un jugador y un personal del staff habían dado positivo también. En ese momento la cuenta era ya de once personas que se habían contagiado de coronavirus en la plantilla de los Titans.

Hasta ahora se desconoce el nombre de los 13 contagiados de coronavirus. Se sabe que son siete jugadores y seis integrantes del staff. Entre ellos el entrenador de linebackers, Shane Bowen.

El jueves 1 de octubre, los Titans colocaron al esquinero Kristian Fulton en la lista de reservas / COVID-19. Además de ellos, se sabe que el tackle titular DaQuan Jones, el apoyador Kamalei Correa, el centro largo Beau Brinkley y el ala cerrada del equipo de prácticas, Tommy Hudson dieron positivo por coronavirus.

“Esta es una situación muy desafortunada, pero estamos seguros que podremos manejar de manera segura pensando en lo mejor para el equipo de fútbol americano y los jugadores“, declaró Mike Vrebel, coach de los Titans en una conferencia virtual.

Mediante un comunicado, la NFL informó a los clubes que llegó a un acuerdo con la Asociación de Jugadores para extender el periodo de pruebas diarias, con excepción de los días en que se vaya a disputar un partido. Tras los casos positivos en los Titans.

