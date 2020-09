Alerta en la NFL: Titans y Vikings suspenden actividades tras 8 casos de coronavirus en Tennessee

La NFL está en serio riesgo. Los Tennessee Titans reportaron 8 casos de coronavirus, previo a disputar la Semana 4 de la temporada 2020, en la que se medirán a los Pittsburgh Steelers y tras medirse a los Vikings.

Los Titans, que jugaron contra los Vikings en la Semana 3 de la NFL, reportaron tres jugadores con coronavirus y cinco personas más del staff. Es por eso que las instalaciones de la franquicia de Tennessee suspendieron cualquier actividad.

After multiple positive COVID tests in their organization , the Titans are halting in-person work today and made this announcement:

De acuerdo a información de Adam Schefter de ESPN y Ian Rapoport de NFL Network, los Titans están trabajando de la mano de la Asociación de Jugadores de la NFL y de la misma liga, en realizar todas las pruebas correspondientes para descartar que haya habido más contagios.

No se dieron a conocer los nombres de los infectados en los Titans. Lo que se sabe es que los tres jugadores estuvieron presentes en el duelo disputado en Minnesota, por lo que sí mantuvieron contacto con los integrantes de los Vikings.

Sin embargo, de acuerdo a Chris Mortensen de ESPN, ningún jugador ni personal de los Vikings ha dado positivo por coronavirus. Aún así la NFL prefirió mantener los protocolos sanitarios establecidos desde un principio y suspender las actividades del equipo de Minnesota.

Los Titans, que marchan 3-0 al inicio de la campaña, son el primer equipo en registrar un brote de coronavirus dentro de la NFL.

La postura de la NFL

La NFL emitió un pequeño comunicado en el que detalló el cierre de las instalaciones de Vikings y Titans. La liga, como era de esperarse, ha puesto por encima la salud de jugadores y personal, antes que cualquier otra situación. Es por eso que no sería raro ver el aplazamiento de algún partido.

Los Titans se medirán a los Pittsburgh Steelers, mientras que los Vikings harán lo propio ante los Houston Texans. El futuro de ambos partidos se podría definir en las próximas horas, dependiendo el resultado de las demás pruebas tanto en Tennessee como en Minnesota.

Hace unos días, la NFL anunció una multa millonaria para los entrenadores y los equipos que no usen mascarillas durante los encuentros.