Lo que necesitas saber: T.J. Watt lleva 19 capturas en lo que va de la temporada de la NFL.

La victoria ante los Ravens de Baltimore le salió muuuy cara a los Steelers de Pittsburgh, pues T.J. Watt salió lesionado durante el tercer cuarto del partido y por si fuera peor, se teme que su lesión sea un esguince de grado tres en la rodilla.

Los Steelers podrían avanzar a los Playoffs, siempre y cuando se den las combinaciones que tanto necesitan, pero sería un golpe durísimo no contar con T.J., quién es uno de los pilares del equipo.

Tj Watt lesionado / Captura de pantalla

¿Qué le pasó a T.J. Watt contra Baltimore?

El linebacker de los Steelers tuvo que abandonar el campo en el M&T Bank Stadium durante el tercer cuarto del juego, tras chocar con su propio compañero Montravius Adams.

Adams no se dio cuenta que Watt se encontraba detrás suyo y ambos terminaron golpeándose en la rodilla de forma incidental. T.J., se llevo la peor parte, tuvo que salir del campo para ser atendido y aunque intentó regresar al juego, aparentemente ya recuperado, el equipo no se lo permitió, por lo que tuvo que quedarse en la banca.

Muy fea lesión de TJ Watt, espero esté bien, lo bueno es que salió por su propio piepic.twitter.com/pOAKWHFN5x — Clark Carr W Gluz (The Jukebox Hero) (@ClarkCarr71) January 6, 2024

Watt será sometido a pruebas médicas este 7 de enero, para determinar la gravedad de su lesión, ya que si pasan a los Playoffs, los Steelers necesitan tener sí o sí a Watt en su mejor momento.

T.J, Watt, linebacker de los Steelers / Fotografía @_TJWatt

¿Qué lesión podría tener T.J. Watt?

En las últimas horas ha crecido la preocupación para los aficionados y los Steelers, ya que T.J. Watt podría tener un esguince de grado tres en el ligamento colateral medio de su rodilla izquierda, mismo que tarda entre 6 – 8 semanas en sanar.

Por ahora, los Steelers tienen dos problemas; el primero, aunque derrotaron a Baltimore 17 – 10, todavía tienen que esperar los resultados de Miami vs Buffalo, Jacksonville vs Tennessee y Indianapolis vs Houston. El segundo, confirmar la gravedad de la lesión de Watt, serán horas muy complicadas en Pittsburgh.

