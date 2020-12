Con el fin de año llega una pausa en la temporada de la Women’s Super League, que por ahora tiene a Manchester United, Arsenal y Chelsea en los primeros lugares, pero antes del parón invernal la estadounidense Tobin Heath se encargó de despedirse con un golazo ante el Bristol City.

La medallista olímpica y campeona del mundo firmó con las Red Devils junto a su compatriota Christen Press a mediados de septiembre y desataron la euforia de miles de aficionados ingleses. Además, la llegada de Alex Morgan al Tottenham incrementó el interés en la Liga femenil.

De acuerdo con información del Daily Mail, durante los primeros tres días de venta de jerseys de Heath y Press, se despachó una cantidad más grande que cualquier otra registrada con las playeras del equipo varonil.

La extremo estadounidense se hizo presente en el marcador cuando el compromiso ya estaba prácticamente liquidado con el 4-0 a favor del United; sin embargo, no desaprovechó las desconcentraciones defensivas del Bristol City e incrementó la ventaja.

La primera de sus anotaciones cayó al minuto 83 y se trató de su especialidad: observó que la guardameta rival estaba adelantada, prendió el balón de primera intención con la pierna izquierda y lo colocó en el ángulo.

😍 @TobinHeath with a touch of class from outside the area! #BarclaysFAWSL pic.twitter.com/C1PUG5cIOT

— Barclays FA Women's Super League (@BarclaysFAWSL) December 20, 2020