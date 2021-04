Todo lo que debes de saber sobre el Draft 2021 de la NFL

El Draft de la NFL es una de las noches más emocionantes para todos los aficionados, pues tienen la posibilidad de ver a los próximos jugadores que formarán parte de sus equipos y cómo se estarán preparando para la siguiente temporada.

Para los que no tienen mucha idea acerca del Draft, es básicamente un día crucial para el futuro de todas las franquicias de la NFL, porque mucho del futuro del año y hasta décadas se juega en esta noche, en una buena o mala selección de jugadores.

Este Draft es simple, los jugadores universitarios que ya pueden ser elegibles para jugar en la NFL son seleccionados por los equipos de la liga. Los jugadores entran a una serie de pruebas para ser evaluados y clasificados de acuerdo a sus aptitudes y de jugador con mejores condiciones y al último los que tienen menos condiciones.

Los equipos de la NFL eligen a los jugadores de una manera similar, pues la franquicia con peor récord en la última temporada tendrá la posibilidad de elegir al mejor jugador del Draft, mientras que el campeón elige al final de la ronda para tratar de hacer una liga más equilibrada y parejo.

Habiendo dicho lo cual, este Draft tiene demasiadas implicaciones en lo que sucederá en la temporada 2021. Los Jaguars serán el primer equipo en elegir y los Texans serán el único equipo que no tenga selecciones en las primeras 2 rondas.

La primera ronda son las más importantes de todo el Draft, pues los mejores jugadores son elegidos primero por los equipos y aquí te decimos cuál es el orden en que las franquicias elegirán a sus futuras estrellas y como ya les adelantamos, los Jaguars son los primeros en elegir.

See you soon, Cleveland.

2021 #NFLDraft | April 29 – May 1 pic.twitter.com/YylRI1TE6t

— NFL (@NFL) March 22, 2021