¿Virtual o presencial? Todo lo que debes de saber sobre el Maratón de la CDMX 2021

La pandemia no cede en todo el mundo, pero de a poco vamos regresando a una normalidad en la que tenemos y recuperando cosas que en el 2020 se veían muy lejanas por la pandemia. El Maratón de la CDMX es uno de esos eventos.

Desafortunadamente, la edición del 2020 se tuvo que cancelar debido a la pandemia por COVID-19 -aunque sí se planeaba correr-, muchos de los corredores mexicanos y algunos de otros países, sufrieron mucho por no poder tener esta competición, pero la salud era primero.

Este 2021, les tenemos muy buenas noticias a todos los corredores que gustan de esta competición y se trata de que regresará el Maratón de la CDMX, aunque con una modalidad un tanto diferente porque seguimos cuidando nuestra salud y tomando en cuenta las medidas sanitarias.

La fecha en la que termina el evento es el 31 de octubre, después de los 42 kilómetros que comprende la Maratón de la CDMX y aquí les tenemos una segunda buena noticia, pues podrás recuperar la medalla de la edición 2020 -doble presea tras la Maratón de la CDMX-, que es alusiva al Castillo de Chapultepec.

Como cada edición que se llevó a cabo, hay una versión femenil y varonil para esta Maratón de la CDMX 2021. Por si se lo preguntan, las inscripciones están ya abiertas y tendrán como fecha límite hasta el 31 de octubre (o hasta agotar existencias de acuerdo con el portal del Maratón) y aquí te dejamos el link para la inscripción.

Habrá un evento presencial, que se llevará a cabo el 28 de noviembre y más adelante en la nota les daremos todos los detalles, desde la ruta que seguirá y todo lo que deberán hacer para participar.

Todo lo que debes saber sobre el Maratón de la CDMX 2021

Una de las preocupaciones principales para los competidores es el precio y para poder inscribirse el costo será de $300 MXN más el envío a domicilio, que va de los $60 a la Ciudad de México y $185 al interior de la República Mexicana.

Para completar la Maratón de la CDMX se podrá hacer de 4 maneras distintas. La primera, correr los 42 kilómetros en un sólo día. La segunda, correr 21 kilómetros en dos días. La tercera correr 10.5 kilómetros en cuatro días o la última correr 8.2 kilómetros en cinco días.

Mucho ojo, que no se tienen que hacer los kilómetros en días consecutivos si no lo quieres, puedes tomar pequeños intervalos, pero aguas con esto, porque tienes que estar atento para que no se te pasen los días y termines los 42 kilómetros a tiempo.

Registro de carrera para la Maratón virtual 2021

La plataforma en la que puedes registrar tu carrera estará disponible a partir del 22 de octubre y hasta el 31 del mismo mes. El usuario y contraseña con el que debes ingresar se ubicará en la parte de abajo de tu confirmación de inscripción.

Son tres opciones las que tendrás para registrar tu carrera. El registro manual es la primera opción y es con alguna de las aplicaciones deportivas o con cronómetro, pero para que pueda aplicar deberás mandar una foto que compruebe tu tiempo y distancia, el período de revisión es de 24 horas.

Para los corredores que usen la marca Garmin y Strava, se podrá vincular la cuanta en la plataforma de la Maratón de la CDMX. Los kilómetros se registrarán de manera automática y se podrán visualizar dentro de las siguientes 24 horas del día.

Los resultados del evento se darán a conocer el 1 de noviembre a las 7:00pm (tiempo del centro de México) en las plataformas oficiales de la Maratón de la CDMX o en la aplicación oficial. Se podrá descargar el certificado y medalla digital desde tus resultados. El envío de la presea se hará durante los siguientes 21 días después de haber finalizado el evento, o sea, después del 31 de octubre.

Maratón de la CDMX presencial 2021

También regresa el Maratón de la CDMX, obvio, con todas las medidas de salud que se requieren. Se contará con 20 mil participantes en esta edición 2021 y la salida se tiene planeada desde Avenida Insurgentes Sur entre el edificio de la Biblioteca Central y Estadio Olímpico Universitario de la UNAM hasta la meta en el Zócalo capitalino.

Sobre las inscripciones, quedarán abiertas al público a partir del lanzamiento de la convocatoria y hasta el miércoles 24 de noviembre, ya sea en Internet o también se pueden realizar en Tiendas Martí. El costo es de $650 MXN para atletas nacionales y hasta el 24 de noviembre.

Los atletas extranjeros tendrán que pagar 80 dólares para poder participar en el evento. Después de estas fechas, que tiene como límite el 24 de noviembre para que se respeten los precios del párrafo pasado, porque en caso de inscribirte el 25, 26 y 27 de noviembre el costo será de $1,150 pesos.

Conoce en el siguiente enlace todo lo que tienes que saber sobre requisitos, reglamentos, categorías y demás sobre la Maratón de la CDMX. Otra cosa muy importante, es que la media Maratón se correrá el 19 de diciembre de 2021 y consulta la web oficial para conocer más sobre el evento.