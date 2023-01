Lo que sabemos sobre la baja de 3 futbolistas de Toluca tras la Jornada 2 de la Liga MX Femenil

Tal parece que Toluca quedó bastante golpeado luego de la goleada de 10-2 que Pachuca les propinó en la Liga MX Femenil. Apenas unos días después de la derrota en la Jornada 2 del Clausura 2023, el equipo anunció la baja definitiva de 3 futbolistas de su plantel.

“Por decisión de la directiva, a partir de esta fecha las jugadoras Sandra Daniela Lozano, Noemí Granados y Gloria Villamayor, dejarán de formar parte de nuestro primer equipo femenil“, informaron las Diablas a través de un comunicado.

Y sí, un comunicado que dice poco y nada; sin embargo, lo que se dice en redes sociales podría darnos una idea de lo que sucede en Toluca. Por ahora, con el torneo recién comenzando, las escarlatas registran 2 derrotas y la peor defensiva con 11 goles recibidos.

¿Qué pasa con Toluca Femenil y la libertad de expresión?

Como era de esperarse, la afición explotó contra la directiva; otros, aseguraron que era mejor separar a las futbolistas del Toluca si afectaban a las demás. Pero ahí llega un giro a la historia porque Pedro Granados, padre de Noemí, defendió a su hija en redes sociales.

De acuerdo con lo escrito por la ahora exjugadora del Toluca, algunos aficionados consideran que las 3 bajas pudieron alzar la voz en el vestidor. Y según esas mismas teorías, sus puntos de vista no le gustaron ni tantito a la directiva.

“Lo único que puedo decir es que no fue por ninguna falta hacia el club o la directiva por parte de mi hija. Claro si les molestó que me expresara, se entiende. Ojalá y les vaya mejor ya con ella fuera del club (donde está la libre expresión). Simplemente prefieren afectar más al equipo que a una persona. Como en muchos trabajos, valen más las amistades que los trabajadores“, redactó Pedro Granados en comentarios de Facebook.

¡EN DEFENSA DE NOEMI! ??

Aunque oficialmente no sabemos si esto es cierto, todo indica que nos quedaremos con la duda. Toluca no emitió otra postura y seguramente no aclarará el tema.

Sin embargo, no es la primera vez que sucede algo así. En enero de 2021, Puebla dio a conocer la baja de 5 futbolistas sin profundizar en los motivos. Más adelante, varios medios de comunicación aseguraron que Dayana Cazares, Diana Anguiano, Emily González, Alejandra Camacho y Keyla Zarate salieron del club por indisciplina.

Los mensajes de Granados y Villamayor en redes sociales

Después de que se anunciara la baja de las 3 futbolistas, Noemí Granados y Gloria Villamayor se despidieron del Toluca en redes sociales. Además, pasaron menos de 24 horas y sus registros dejaron de aparecer en la página de la Liga MX Femenil.

